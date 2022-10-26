GS Nanotech примет участие в 15-ом ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра»

GS Nanotech примет участие в 15-ом ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра», которое пройдет 1 ноября 2022 в Москве в гостинице «Рэдиссон Славянская».

CNews FORUM – это независимая площадка для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов с участием трех сторон: бизнеса, ИТ-поставщиков и государства.

GS Nanotech представит на CNews FORUM 2022 продукты для ИТ-отрасли собственной разработки и производства. На стенде компании (зал Мусоргский, стенд № 33) можно будет ознакомиться с микропроцессорами, SSD-накопителями и другими решениями для хранения и обработки информации, а специалисты GS Nanotech расскажут об услугах предприятия и возможностях контрактного производства.

Приглашаем принять участие в CNews FORUM и посетить стенд GS Nanotech!

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GS Nanotech (в составе инновационного кластера «Технополис GS») — одно из ведущих в России предприятий по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции. Это единственная в России компания, разрабатывающая и массово выпускающая собственные микропроцессоры для потребительской электроники, в том числе «cистемы-в-корпусе» (SiP). GS Nanotech оказывает услуги по проектированию и сборке микросхем на коммерческой основе, корпусированию любых микросхем в различные виды корпусов (BGA, LGA, QFN), автоматическому функциональному тестированию интегральных схем в соответствии со стандартами JEDEC.

В 2018 г. предприятие запустило серийное производство твердотельных накопителей (solid-state drive, SSD) собственной разработки с максимальной степенью локализации. В основе SSD — произведенные GS Nanotech модули памяти, в составе которых — последнее поколение кристаллов NAND-памяти от ведущих производителей. В линейке SSD GS Nanotech представлены твердотельные накопители потребительского и корпоративного класса емкостью до 2 Тбайт и форм-факторах 2,5”, М.2 и U.2 с интерфейсами SATA III и PCIe NVMe. Продукция включена в реестр промышленной продукции российского производства Минпромторга России.