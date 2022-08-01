«Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA

В ходе вебинара «Российскому “софту” — российское “железо”» руководитель RAIDIX Solutions Дмитрий Лучко и ведущий продукт-менеджер GS Nanotech Александр Степнов представили итоги fio-тестирования российских NVMe-накопителей GS SSD в системе с использованием высокоскоростного программного модуля RAIDIX ERA.

Так, в системе из восьми NVMe-дисков в конфигурации RAID 6 инженерам удалось получить локальную производительность на чтение 2262000 IOPS на случайном доступе и 23400 МБ/с на последовательном доступе, что фактически составляет 100% относительно заявленной GS Nanotech производительности «сырых» дисков. На запись результаты составили 154000 IOPS на случайном доступе и 6187 МБ/с на последовательном доступе. При случайных нагрузках использовался размер блока 4 КБ, а при последовательных — 1 МБ.

Достижение высоких показателей утилизации производительности накопителей несмотря на использования уровня RAID 6 стало возможным благодаря реализации в RAIDIX ERA уникального подхода к параллелизации вычислений и использованию lockless datapath, значительно сокращающего путь передачи данных. В ходе вебинара Дмитрий Лучко отметил возможность использования RAIDIX ERA для задач обеспечения работы дата-логгеров на беспилотных средствах транспорта, анализаторов трафика, для реализации суперкомпьютерных вычислений и решения разнообразных бизнес-задач, основанных на быстрой обработке транзакций и работе с базами данных.

По итогам вебинара эксперты дали высокую оценку проведённым тестам, возможностям накопителей и ПО RAIDIX ERA.

Дмитрий Лучко: «Успешные результаты проведённых тестов доказывают, что GS Nanotech и “Рэйдикс” готовы предоставить участникам рынка решения для реализации требовательных к производительности проектов. Отдельно отмечу, что характеристики накопителей GS SSD соответствуют заявленным и не являются FOB, а также полностью совместимы с продуктами RAIDIX».

Александр Степнов: «В рамках проведенного тестирования совместно с компанией RAIDIX было практически подтверждено, что тестируемые модели GS SSD PCie/NVMe полностью совместимы с ПО RAIDIX ERA, а их заявленные скоростные характеристики при работе с данным ПО даже превосходят паспортные показатели, что подтверждает высокую конкурентоспособность продукции»

Справка о продуктах

В линейке SSD GS Nanotech представлены твердотельные накопители потребительского и корпоративного класса емкостью до 2 ТБ в форм-факторах 2,5 дюйма, M.2 и U.2 с интерфейсами SATA III и PCIe NVMe 3x4.В основе SSD использованы произведенные GS Nanotech модули памяти, в составе которых кристаллы NAND-памяти от ведущих мировых производителей. Весь производственный цикл — разработка и проектирование SSD, корпусирование модулей NAND-памяти, монтаж компонентов на плате, финальная сборка и упаковка изделий — реализован в инновационном кластере «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области), мощности которого позволяют выпускать более 1 млн накопителей в год. Высокое качество продукции достигается за счет двойного контроля качества в процессе производства.

Модели накопителей GS SSD PCIe NVMe серии GSDDD/GSDDC, участвующие в тестировании совместно с ПО RADIX ERA, используют современный контроллер Phison PS5012-E12DC с расширенными скоростными характеристиками, 3D TLC NAND flash-память.

Данные накопители работают через высокопропускную шину PCI Express Gen 3x4, имеют программно-аппаратную функцию защиты от потери электропитания (Power Lost Protection).

Стоит ли пытаться повысить операционную эффективность с помощью цифрового аудита: опыт «Алроса» Цифровизация

В рамках программы «Тест-драйв» потенциальный заказчик может изучить функциональные возможности, качество, надежность продукции, а также оценить совместимость GS SSD со своим оборудованием. GS Nanotech обеспечивает сервисное и гарантийное обслуживание с возможностью расширения гарантий.

Продукция GS Nanotech (на данный момент 13 моделей GS SSD) включена в реестр промышленной продукции российского производства Минпромторга России.

ПО RAIDIX ERA предназначено для создания сверхбыстрых программных RAID-массивов и максимальной реализации потенциала all-flash систем. Используемые в RAIDIX ERA уникальные алгоритмы позволяют получать до 97% от номинального уровня производительности NVMe-накопителей, что в два-три раза превышает результаты, получаемые при внедрении стандартных систем. Программное обеспечение RAIDIX ERA внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Справка о компаниях

Кибербезопасность КИИ: от теории к практике Защита данных

GS Nanotech (АО «ДжиЭс-Нанотех») — одно из ведущих в Восточной Европе предприятий по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции. GS Nanotech — динамично развивающийся частный научно-производственный центр в области микроэлектроники. На сегодняшний день это единственная в России компания, разрабатывающая и массово выпускающая собственные микропроцессоры для потребительской электроники, в том числе «cистемы-в-корпусе» (System-in-Package, SiP). Используя передовые технологии в области микроэлектроники, GS Nanotech предлагает внешним заказчикам услуги по проектированию и сборке микросхем по технологии SiP на коммерческой основе, корпусирование любых цифровых, аналоговых и гибридных микросхем в различные виды корпусов BGA, LGA, QFN, а также полный спектр услуг по автоматическому функциональному тестированию интегральных схем в соответствии со стандартами JEDEC. Завод оснащен современным оборудованием от ведущих мировых производителей.

Производственные мощности GS Nanotech – до 20 млн микросхем и до 1 млн SSD в год.

«Рэйдикс» — российский разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и высокопроизводительных СХД. ПО RAIDIX работает на основе запатентованных инновационных технологий RAID-массива, разработанных в собственной лаборатории компании. RAIDIX решает наукоёмкие и бизнес-задачи в инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений, в сферах видеонаблюдения и пост-продакшн, высокотехнологичных научных, медицинских и банковских проектах, а также в рамках задач импортозамещения. ПО RAIDIX успешно применяют более чем в 30 странах мира.