Transcend представляет высокопроизводительные и компактные модули памяти e.MMC

Компания Transcend Information, Inc. (Transcend), производитель устройств для промышленного применения, представляет новые модули памяти EMC310M и EMC410T типа e.MMC (embedded Multi-Media Card). Модули EMC310M и EMC410T созданы на основе флеш-памяти типа NAND и отличаются компактностью, простым интерфейсом, увеличенной емкостью, улучшенной производительностью, а также расширенным набором функций. Компактные модули e.MMC полностью совместимы со стандартом JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) версии 5.1 и отлично подходят для использования в портативных устройствах и промышленных системах, таких как промышленные ПК, автомобильные системы, медицинское оборудование и терминалы самообслуживания.

Простота реализации интерфейса

Модули e.MMC выполнены в 153-контактном корпусе типа BGA и содержат контроллер и чипы флеш-памяти NAND. Благодаря наличию интегрированного контроллера, модули e.MMC поддерживают интерфейс MMC, что помогает облегчить и ускорить процесс разработки новых продуктов с использованием упрощенного набора стандартов по управлению памятью. Модули Transcend e.MMC отличаются расширенным диапазоном рабочих напряжений интерфейса, которые могут составлять от 1,7 до 1,95 В или от 2,7 до 3,6 В. Все это позволит производителям повысить эффективность процесса разработки, снизить затраты и сократить время вывода на рынок конечных продуктов.

Transcend EMC310M и EMC410T

Производительность и надежность

Новые модули совместимы со стандартом JEDEC e.MMC версии 5.1 и поддерживают скоростной режим HS400, обеспечивая более высокую производительность, чем карты памяти SD и microSD. EMC310M демонстрируют максимальные скорости чтения и записи на уровне 280 и 100 МБ/с, соответственно, а EMC410T – 290 и 155 МБ/с. Модули Transcend e.MMC проходят полный цикл испытаний в ходе производства, изготавливаются на базе высококачественной флеш-памяти NAND и отличаются высокой надежностью на протяжении всего срока эксплуатации. Новые модули способны функционировать в расширенном диапазоне рабочих температур (от -25°C до 85°C), что обеспечивает стабильную и надежную работу в самых различных климатических условиях.

Расширенная функциональность для промышленных применений

Модули Transcend EMC310M и EMC410T обладают рядом важных преимуществ. Среди прочих необходимо отметить технологию Enhanced Reliable Write, которая гарантирует сохранность данных после внезапного отключения питания во время выполнения операции записи. Режим Automatic Sleep Mode позволяет снизить потребляемую мощность за счет переключения памяти в состояние сна после некоторого периода простоя, а функция Health Information отслеживает операции стирания флеш-памяти, не влияя при этом на производительность модуля. Кроме того, модули поддерживают такие функции как TRIM и Secure Erase, а также имеют встроенную поддержку алгоритма коррекции ошибок BCH/LDPC ECC, что делает их отличным выбором для использования в промышленных системах.

Гарантия и емкость

Модули Transcend e.MMC EMC310M имеют емкость 8 и 16 ГБ, а EMC410T поставляется с объемом 32 ГБ. На обе модели распространяется трехлетняя ограниченная гарантия.