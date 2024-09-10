Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Базальт СПО» и «Белем.ру» заключили соглашение о сотрудничестве

«Базальт СПО», российский разработчик семейства операционных систем «Альт», и компания «Белем.ру», разработчик ИТ-решений из Татарстана, заключили соглашение о сотрудничестве в научно-технической области. Оно предусматривает: содействие в локализации ОС семейства «Альт» на татарский язык; совместное тестирование программных продуктов «Базальт СПО» и «Белем.ру»; создание и модификацию отдельных продуктов или их версий в интересах обеспечения разработок партнеров или создание интегрированных решений; обмен опытом и оказание помощи по внедрению современных средств разработки программного обеспечения.

Документ подписали Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО» и Раил Гатауллин, директор «Белем.ру».

Антон Рудов, «Тринити»: Мы делаем ставку на собственное производство серверов

Техника

«Мы рассчитываем на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с "Базальт СПО" во многих областях информационных технологий. Особенно важен для Республики Татарстан перевод ОС «Альт» на татарский язык, — сказал Раил Гатауллин. — Локализованные операционные системы «Альт» будут востребованы во всех сферах — в государственных организациях, промышленности, финансовом секторе, здравоохранении. А значение татарских версий для образовательных организаций трудно переоценить. Школы и вузы смогут полноценно вести обучение на обоих государственных языках Республики Татарстан с использованием операционной системы на татарском языке, что будет способствовать сохранению и развитию нашего языка, традиций и культуры».

«Базальт СПО» развивает сотрудничество как с российскими регионами, так и с другими странами. Одна из наших приоритетных задач — перевод операционных систем «Альт» на национальные языки. И мы будем делать это в тесном контакте с партнерами на местах, — сказала Евгения Крынина. — У нас уже есть успешный опыт. Вместе с узбекской компанией Universoft IT мы выпустили семейство операционных систем "Uzguard OS" на узбекском языке».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств на 150 тысяч в год

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Выпущена ОС на замену Linux и BSD. Она написана на Rust, имеет микроядро и поддерживает ПО для Unix

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

США ввели санкции против производителей шпионского софта Predator, но они не работают

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS