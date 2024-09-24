Операционную систему «Альт» на татарском языке представили в Казани

Операционная система «Альт Образование» на татарском языке была представлена раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Локализацию ОС провел российский разработчик «Базальт СПО» вместе с компанией «Белем.ру». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Также «Базальт СПО» и «Белем.ру» заключили соглашение о сотрудничестве в научно-технической области. Документ подписали Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО» и Раил Гатауллин, директор ООО «Белем.ру».

«Особенно важен для Республики Татарстан перевод ОС "Альт" на татарский язык, — заявил Раил Гатауллин. — Локализованные операционные системы "Альт" будут востребованы во всех сферах — в государственных организациях, промышленности, финансовом секторе, здравоохранении».

По словам Гатауллина, значение татарских версий программного обеспечения для школ и вузов трудно переоценить. Они дадут возможность полноценно вести обучение на обоих государственных языках Республики Татарстан, и поспособствуют сохранению и развитию татарского языка, традиций и культуры.

«"Базальт СПО" развивает сотрудничество как с российскими регионами, так и с другими странами. Одна из наших приоритетных задач — перевод операционных систем "Альт" на национальные языки. И мы будем делать это в тесном контакте с партнерами на местах», — сказала Евгения Крынина.

Ранее в партнерстве с узбекской компанией Universoft IT было создано семейство операционных систем Uzguard OS на узбекском языке. Для локализации операционных систем применялся программный комплекс «Альт Платформа», предназначенный для сборки программного обеспечения и построения ИТ-инфраструктур.