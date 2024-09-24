Разделы

ПО Софт
|

Операционную систему «Альт» на татарском языке представили в Казани

Операционная система «Альт Образование» на татарском языке была представлена раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Локализацию ОС провел российский разработчик «Базальт СПО» вместе с компанией «Белем.ру». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Также «Базальт СПО» и «Белем.ру» заключили соглашение о сотрудничестве в научно-технической области. Документ подписали Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО» и Раил Гатауллин, директор ООО «Белем.ру».

«Особенно важен для Республики Татарстан перевод ОС "Альт" на татарский язык, — заявил Раил Гатауллин. — Локализованные операционные системы "Альт" будут востребованы во всех сферах — в государственных организациях, промышленности, финансовом секторе, здравоохранении».

По словам Гатауллина, значение татарских версий программного обеспечения для школ и вузов трудно переоценить. Они дадут возможность полноценно вести обучение на обоих государственных языках Республики Татарстан, и поспособствуют сохранению и развитию татарского языка, традиций и культуры.

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации
Маркет

«"Базальт СПО" развивает сотрудничество как с российскими регионами, так и с другими странами. Одна из наших приоритетных задач — перевод операционных систем "Альт" на национальные языки. И мы будем делать это в тесном контакте с партнерами на местах», — сказала Евгения Крынина.

Ранее в партнерстве с узбекской компанией Universoft IT было создано семейство операционных систем Uzguard OS на узбекском языке. Для локализации операционных систем применялся программный комплекс «Альт Платформа», предназначенный для сборки программного обеспечения и построения ИТ-инфраструктур.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации

Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ

ИИ приступил к диагностике рака

Знаменитый в России производитель ноутбуков полностью откажется от Windows. Чем ее заменят?

Алексей Котов, OpenYard: «Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке»

Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: