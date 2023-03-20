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Ozon ускорил модерацию товаров с помощью машинного обучения

Ozon разработал собственную систему модерации карточек товаров на базе методов машинного обучения. Система автоматизирует проверку новых позиций и сокращает время обработки карточки в 10 раз. Благодаря этому продавцы смогут максимально быстро размещать товары на площадке — скорость автоматизированной проверки составит в среднем три минуты.

Система автоматически проверяет карточки товара при загрузке и анализирует потенциальные нарушения в описании и фото. При выявлении проблемы товар не допускается на маркетплейс или отправляется на ручную проверку. Новая система модерации использует методы машинного обучения (machine learning; ML): алгоритм обучается на накопленном массиве решений модераторов Ozon и заблокированных карточках, по которым ранее выявлены нарушения.

C новой технологией Ozon сокращает среднее время модерации карточки — товар анализируется в среднем менее трех минут перед размещением, что в 10 раз быстрее ручной модерации. Система позволяет сконцентрировать усилия команды ручной модерации на нестандартных ситуациях, требующих человеческого участия.

Технология модерации создана собственной ИТ-командой Ozon Tech и поэтапно внедряется в бизнес-процессы маркетплейса. Ежедневно продавцы размещают более одного миллиона новых товарных наименований на маркетплейсе, и более 20% из них уже проходят автоматизированную модерацию. Алгоритм принимает решение допустить карточку на площадку, если правила не нарушены, или отправить продавцу на доработку, если обнаружены проблемы. В сложных случаях карточка может уйти на перепроверку на ручную модерацию. В перспективе большинство карточек будет обрабатываться автоматически с помощью ML-модерацию.

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«Ozon тщательно контролирует качество и легальность товаров, которые продавцы размещают на площадке. Для нас важно исключать попадания на площадку товаров с нарушениями, при этом максимально быстро и эффективно размещать на онлайн-витрине новые позиции. Поэтому мы обучили собственный алгоритм на массиве из миллионов решений модераторов. Он позволяет перейти от ручной к автоматизированной модерации карточек, что резко сокращает время на размещение товара и исключает человеческий фактор», — сказал Антон Степаненко, CTO Ozon.

Помимо предварительной проверки карточек, служба контроля качества Ozon проводит также постмодерацию уже размещенных на площадке товаров с помощью ML-моделей. Это обеспечивает дополнительную защиту покупателей.

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