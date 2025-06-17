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Люлин Павел
УПОМИНАНИЯ
|17.06.2025
|С возвращающихся в Россию компаний хотят брать компенсацию за ущерб из-за их бегства 1
|01.03.2024
|Bosch избавляется от российской штаб-квартиры 1
Люлин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|S8 Capital - С8 Капитал 25 1
|Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
|Nikoliers - Colliers - Николиерс 13 1
|НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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