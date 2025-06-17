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Люлин Павел


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 С возвращающихся в Россию компаний хотят брать компенсацию за ущерб из-за их бегства 1
01.03.2024 Bosch избавляется от российской штаб-квартиры 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Люлин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - С8 Капитал 25 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 13 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 29 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3122 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13872 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 734 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1075 1
Microsoft Windows 11 624 1
Казарян Микаэл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 121 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 163 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 302 1
Россия - ПФО - Саратовская область 764 1
Россия - ПФО - Самарская область 1385 1
Турция - Турецкая республика 2427 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2532 1
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17906 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24877 1
Известия ИД 659 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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