Прудников Алексей
Прудников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Active CIS - Active Telecom - Эктив Телеком 11 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 229 1
|Галактика - Корпорация 1469 1
|Softline Group - Softline AG - Softline International 51 1
|Сигма.Инновации 1 1
|Softline - Софтлайн 2826 1
|Сафронов Сергей 16 1
|Ходорковский Михаил 43 1
|Пресняков Сергей 3 1
|Кряжев Руслан 2 1
|Неудахин Дмитрий 1 1
|Мартынов Антон 21 1
|Черкашин Павел 38 1
|Головин Андрей 15 1
|Рябенький Игорь 17 1
|Костров Алексей 8 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144733 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 1
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