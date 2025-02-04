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Прудников Алексей



04.02.2025 Корпорация «Галактика» и Arenadata стали технологическими партнерами 1
22.08.2023 Вице-президента ИТ-компании посадили после пропажи миллиардов, выделенных на банковскую инфраструктуру 1
11.07.2012 «РВК» и Московский посевной фонд отобрали инвесторов для вложений в московские стартапы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Прудников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Active CIS - Active Telecom - Эктив Телеком 11 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 229 1
Галактика - Корпорация 1469 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 51 1
Сигма.Инновации 1 1
Softline - Софтлайн 2826 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Альфа-Банк 1774 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Rye, Man and Gor Securities - RMG - Рай Ман энд Гор Секьюритиз - РМГ 8 1
Инновационная Лаборатория 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5452 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2849 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5009 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11393 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6683 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1236 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 14 1
FreePik 1004 1
Сафронов Сергей 16 1
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Мартынов Антон 21 1
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Головин Андрей 15 1
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Костров Алексей 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 2
Россия - РФ - Российская федерация 144733 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 1
Энергетика - Energy - Energetically 5094 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7619 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6934 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18552 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8648 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6988 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4984 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16333 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10964 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6711 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2831 1
Ведомости 1009 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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