Корпорация «Галактика» и Arenadata стали технологическими партнерами

Корпорация «Галактика» и Arenadata завершили тестирование совместимости систем по управлению производством корпорации «Галактика» с универсальной СУБД для структурированных данных Arenadata Postgres (ADPG). В ходе работ было выполнено тестирование полного функционала систем управления производством и ERP, кроме этого, удалось оптимизировать APS-алгоритм корпорации «Галактика» с учетом возможностей СУБД ADPG 16.3. Об этом CNews сообщили представители корпорации «Галактика».

После завершения испытаний компании успешно подтвердили совместимость и комплексность решений для предприятий машиностроения, приборостроения, нефтегазового сектора, ВПК, транспорта, логистики, электроэнергетики и других отраслей.

Совместное применение программных продуктов корпорации «Галактика» и Arenadata обеспечит управление производственными процессами и ускорение работы с большими объемами информации.

«Коллаборация взаимодополняющих друг друга продуктов корпорации «Галактика» и Arenadata обеспечит нашим заказчикам возможность получить комплексное совместимое решение и снизить затраты на эксплуатацию за счет минимизации интеграционных рисков», — сказал Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.

«Способность кастомизировать свой продукт под конкретные запросы заказчика и решать узкопрофильные задачи — это важное конкурентное преимущество для вендора прикладного ПО. Корпорация «Галактика» и Arenadata — яркие примеры таких компаний. В условиях повсеместного импортозамещения наше партнерство обеспечит промышленным предприятиям доступ к проверенным на российской практике продуктам. Эти решения соответствуют современным требованиям к эффективности, безопасности и надежности», — отметил Алексей Прудников, руководитель отдела по работе с партнерами Департамента цифровизации производства «Галактики».