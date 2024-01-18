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Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января

Подать заявку на участие в общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий работы с данными можно будет до 31 января 2024 года. В апреле признанные эксперты в области машинного обучения и искусственного интеллекта, которые входят в состав жюри соревнования, наградят лучшие проекты.

Прием заявок продлен на неделю

CNews и спонсор проекта ВТБ продлевают прием заявок на получение ежегодной общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом Data Fusion Awards 2024. Заполнить анкету на сайте и отправить презентацию, посвященную проекту, можно будет до 31 января 2024 года включительно.

«Мы видим, как профессиональное сообщество вокруг технологий объединения данных постоянно растет, и, как следствие, за последние годы существенно возрос интерес к премии Data Fusion, достойных решений становится все больше. Таким образом, в этом году мы продлили прием заявок от участников еще на неделю. Отрадно наблюдать такой рост и быть причастными к серьезным изменениям на рынке. Мы стремимся к расширению круга единомышленников и приглашаем к участию в премии желающих продемонстрировать свои достижения в области анализа и синергии данных», — отмечает Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования – старший вице-президент ВТБ.

Миссия премии — отметить выдающиеся проекты компаний, образовательных организаций и государственных структур, которые активно применяют в своей деятельности подход Data Fusion. Он включает в себя обработку массивов больших данных, применение инновационных ИИ-технологий, машинного обучения и развитие отечественного сегмента open source. Все это помогает компаниям ускорять и оптимизировать свои бизнес-процессы и получать реальный эффект.

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Отбирать проекты будут эксперты в области технологий больших данных и ИИ

Напомним, премия Data Fusion Awards была запущена в 2021 г., и состоится уже в третий раз. Среди победителей прошлых лет отметились крупные компании, представляющие самые разные отрасли экономики: VK Tech, «Газпромнефть», Московская биржа, «Северсталь диджитал», «Магнит», «Вымпелком», «Альфа-банк», МФТИ, «Сколтех» и другие.

Четыре номинации

Сбор заявок проходит с 16 ноября 2023 г. по 31 января 2024 г. на сайте премии. Отбирать лучшие проекты члены жюри будут в четырех номинациях: «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «Монетизация данных»), «Data Fusion в госсекторе», «Технологии Data Fusion» (подноминации «Трендсеттер», «Вклад в развитие open source») и «Data Fusion в образовании» (подноминации «Образовательная инициатива года», «Обучение работе с данными бизнес-пользователей»).

В работе жюри в 2024 г. примут участие эксперты в области технологий больших данных и ИИ, среди которых руководитель Центра прикладного ИИ «Сколтеха» Евгений Бурнаев, научный руководитель программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» ВШЭ Юрий Зеленков, главный редактор CNews Александра Кирьянова, директор цифровой трансформации «Ростеха» Андрей Комаров, заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, руководитель департамента информационных технологий города Москвы, Эдуард Лысенко, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов, директор Центра технологий ИИ Сколтеха Иван Оселедец, директор «Северсталь Диджитал» Светлана Потапова, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, директор по работе с данными «Авито» Андрей Рыбинцев, директор по работе с данными Х5 Тигран Саркисов, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

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Безопасность

Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках конференции Data Fusion 2024 в Москве 18 апреля 2024 г.

Подробная информация об условиях конкурса на сайте.

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