Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Как музеи подружились с чат-ботами

В московском музее Булгакова появился «Бот-Бегемот» – виртуальный гид по знаменитой «нехорошей квартире». Разработали его старшеклассники из пяти московских школ в рамках проекта МГПУ «Культура. Думать!». Они создали несколько маршрутов по музею, где посетители общаются с виртуальными «жителями» квартиры. Каждый персонаж – будь то торговка пирожками, студент-комсомолец или кот Афанасьич – ведет свою сюжетную линию. Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха.

Через диалоги с ботом молодые посетители узнают не только о жизни Булгакова и его произведениях, но и погружаются в быт советских коммуналок 1920-х годов. В программу включены архивные аудиозаписи, исторические фотографии и даже музыкальное сопровождение – романсы и арии из опер того времени. Создатели продумали и философскую составляющую: бот затрагивает темы поиска призвания, взаимоотношений с соседями, личных границ и творческого процесса.

В Санкт-Петербурге магистранты НИУ ВШЭ придумали для Эрмитажа поисковый бот. Он помогает находить произведения искусства по простому описанию сюжета. Команда использовала методы обработки естественного языка и векторизации текста – технологии, которые позволяют компьютеру «понимать» человеческую речь. Перед запуском бота студенты создали подробные описания картин из цифровой коллекции музея, а затем научили систему сопоставлять запросы посетителей с этой базой данных. В результате бот находит нужные картины с точностью 75%, даже если посетитель не знает ни названия работы, ни имени художника.

Музей-заповедник «Царское Село» запустил своего виртуального помощника в Telegram, который помогает разобраться в тонкостях посещения музейного комплекса. Бот отвечает на самые частые вопросы: как увидеть знаменитую Янтарную комнату, нужно ли распечатывать электронные билеты, где собираются экскурсионные группы. Помогает сориентироваться в парках, подсказывает, где перекусить и купить сувениры. А главное – делает визит в музей более комфортным, избавляя посетителей от необходимости искать эту информацию на разных ресурсах.

А вот в Херсонесе Таврическом бот не только информирует, но и собирает отзывы посетителей, помогая музею улучшать качество обслуживания. Проект запустили к 130-летию музея-заповедника, и теперь это полноценный виртуальный помощник, доступный круглосуточно.

Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры
Импортонезависимость

В Музее русского импрессионизма решили превратить бота в художника. Их «ИИмпрессионист», созданный совместно с «Тинькофф,» не просто отвечает на вопросы – он может превратить фотографию посетителя в картину в стиле импрессионизма и прокомментировать результат.

Музейные боты – это как мессенджеры: у каждого своя особенность и своя аудитория. Одни помогают детям учиться, другие развлекают туристов, третьи работают виртуальными экскурсоводами. И как в случае с мессенджерами, успех музейного бота зависит не столько от функций, сколько от того, насколько он понятен и полезен конкретной аудитории.

Еще один тренд – использование ботов для пополнения коллекций. Движение «Волонтеры культуры» запустило бота «Музейный код», через которого можно предложить свои раритеты музеям малых городов России. Старинная вещь с бабушкиного чердака может стать музейным экспонатом в пару кликов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Минпромторг выложил миллиард, чтобы узнать, как перевести опасные отрасли на доверенное российское «железо»

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

Росреестр закупил ПК и серверы для отделений в Крыму, Херсонской и Запорожской областях

Роман Зацепин, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг

В России будет запущен выпуск текстолитовых плат в партнерстве с китайцами

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: