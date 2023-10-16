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«Мегафон» прокачал сеть в альма-матер Пушкина

Благодаря модернизации сети LTE абоненты «Мегафона» в Царском селе, ныне город Пушкин, получили возможность еще быстрее скачивать из Сети тяжелые файлы, с большим комфортом смотреть видео в HD качестве и общаться по видеосвязи. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Входящий в состав объектов Всемирного наследия город Пушкин славится многочисленными памятниками архитектуры, дворцами, музеями и парками, ежегодно на территории города проводятся десятки культурно-массовых мероприятий, привлекающих в город большое количество туристов, которые делятся своими впечатлениями в социальных сетях, ведут прямые эфиры и общаются по видеосвязи. Все это создает нагрузку на мобильную сеть. Чтобы подготовить ее к постоянно повышающемуся спросу на мобильные услуги, технические специалисты «Мегафона» установили на базовых станциях новое оборудование, которое позволило увеличить емкость сети.

Работы преимущественно прошли в локациях с большим туристическим трафиком. Для усиления сигнала «Мегафон» задействовал высокочастотный диапазон, который позволяет обслуживать больше абонентов на высокой скорости.

«Работы по модернизации сети в Пушкине позволили увеличить скорость передачи данных у наших абонентов. Теперь еще больше клиентов могут одновременно разговаривать по телефону и пользоваться цифровыми сервисами: скачивать фото и видео, серфить в интернете, даже при большой загрузке сети. Наша связь стала более надежной и быстрой», – сказал директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Токаренко.

«Мегафон» ведет планомерную работу по улучшению качества связи на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2023 г. инженерами оператора были проведены работы по улучшению сети в Гатчине, Сосновом бору, Всеволожске и Тихвине Ленинградской области, также специалисты «Мегафона» провели модернизацию в парке Сосновка – крупнейшем лесном массиве в городской черте Санкт-Петербурга.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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