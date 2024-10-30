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В первом российском музее игрушки разогнали интернет

Инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет в художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама в подмосковном Сергиевом-Посаде. Он был основан в 1918 г. и через несколько лет стал вторым по посещаемости, уступив только Третьяковской галерее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование, добавив диапазон стандарта 4G (LTE-800), который покрывает связью еще большую территорию вокруг музея и значительно лучше проникает в его историческое здание с толстыми кирпичными стенами. Теперь в локации работает весь частотный спектр стандарта 4G, что обеспечивает посетителей и сотрудников музея высокоскоростным мобильным интернетом со средней скоростью скачивания в 30 Мбит/с и стабильным сигналом как в помещении, так и на улице.

«Сегодня технологии занимают одну из основных ролей в нашей повседневной жизни, а качественная и быстрая связь становится неотъемлемой частью выставок с мультимедийной составляющей. Наш высокоскоростной мобильный интернет позволит гостям музея моментально делиться со своими близкими впечатлениями от сохраненного здесь великого наследия — уникальной коллекции игрушек, которыми дорожили дети прошлых эпох с разных частей света», — сказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

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Будущие экспонаты музея художник и коллекционер Николай Бартрам начал собирать еще в начале 1910-х годов. Сначала коллекция размещалась в его квартире в Москве, а уже в 1918 г. в центре столицы для публики был открыт музей на площади в 250 кв. м. В коллекцию музея вошли собрания памятников детской культуры из Александровского дворца в Царском селе, Ливадийского дворца, Строгановского училища, национализированных частных коллекций и специализированных магазинов.

В 1931 г. Музей игрушки был переведен из Москвы в подмосковный Загорск (сейчас Сергиев Посад). А с 1980 г. по сегодняшний день Музей игрушки находится в одном из красивейших мест города — старинном особняке бывшего коммерческого училища над Келарским прудом напротив Троице-Сергиевой лавры. В музее работают постоянные выставки: «Новогодняя и рождественская игрушка», «Русская народная игрушка», «Игрушка стран Востока», «Русская и западноевропейская игрушка XIX — начала ХХ века», «Детский портрет». Также среди экспонатов музея — игрушки детей императора Николая II﻿.

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