CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России

Российский ИТ-рынок на фоне ухода западных вендоров продолжает расти. Суммарная выручка 100 крупнейших отечественных компаний по итогам 2023 г. достигла ₽2,5 трлн. В 2022 г. результат был ниже на 16% и составил ₽2117 млрд, в 2021 г. — на 30%, показатель оказался на уровне ₽1945 млрд. Опрошенные CNews эксперты уверены, что российский ИТ-рынок продолжится развиваться. Главными драйверами развития останутся цифровизация экономики, импортозамещение и господдержка.

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CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 2023

№ 2023 № 2022 Компания Совокупная выручка компании в 2023 г., в ₽млн с НДС Совокупная выручка компании в 2022 г., в ₽млн с НДС Рост выручки
1 2 Холдинг Т1 222 877 166 703 33,70%
2 1 ИТ-холдинг Fplus 195 403 215 252 -9,22%
3 5 МТС (цифровые сервисы) 174 665 125 717 38,94%
4 6 ИКС Холдинг 165 243 112 109 47,39%
5 4 Ростелеком (цифровые сервисы) 155 659 126 000 23,54%

Источник: CNews Analytics, 2024

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На российском ИТ-рынке идет беспрецедентная в мировой истории трансформация

В 2023 г. российский ИТ-рынок вырос, по разным оценкам, на 12–30% в рублях. В долларах он сократился примерно на 5%. Главным драйвером развития по-прежнему остается импортозамещение. Ушедшие с него западные вендоры освободили множество ниш, и российским компаниям оставалось только выбрать, на какую из них нацелиться. Главные проблемы — нехватка квалифицированных кадров, которая не дает рынку расти еще быстрее и снижает рентабельность, рост стоимости оборудования, а значит, и ИТ-проектов. Главные цели — обретение настоящей технологической независимости и выход на рынки дружественных стран.

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Телеком, госсектор и банки остаются главными потребителями ИТ

Чуть менее половины совокупной выручки участников рейтинга CNews300 по результатам 2023 г. приходится на интеграцию, а именно 45,3%. Разработка ПО — 21,4%, производство оборудования — 18,8%, дистрибуция «железа» — 8,6%. Меньше всего в структуре рынка доли по дистрибуции программного обеспечения и облачных сервисов — 3,06% и 2,76% соответственно. Если сосредоточиться только на сотне лидеров, то здесь картина аналогичная. Как и в предыдущие годы, значительную долю составили услуги интеграции, а именно 45,5%. В 2022 и 2021 гг. показатели были примерно на том же уровне — 43% и 44%, соответственно. Прослеживается еще одна тенденция: продолжает сокращаться доля облачных услуг, это происходит медленно, однако динамика все же отрицательная. В 2023 г. на долю «облаков» приходится 2,91%, в 2022 г. — 3%, в 2021 г. — 5%, в 2020 г. — 8%.

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CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2023

№ 2023 Компания Совокупная выручка компании в 2023 г., в ₽млн с НДС Совокупная выручка компании в 2022 г., в ₽млн с НДС Рост выручки 2023/2022, % Рост выручки 2022/2021, %
1 Интеллектуальные технологии 12 192 1 369 790,58% 55,00%
2 Ниагара 5 359 826 548,79% 28,60%
3 НВБС 17 557 3 637 382,73% 8,00%
4 Бифорком Тек 20 972 5 166 305,96% 375,10%
5 Свободные технологии инжиниринг (СТИ) 12 665 3 512 260,62% 295,00%

Источник: CNews Analytics, 2024

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Российские ИТ-компании стали расти быстрее после ухода западных вендеров

Как и годом ранее ведущие позиции в рейтинге «CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2023» заняли разработчики программного и аппаратного обеспечения, которые успешно занимают позиции ушедших западных вендоров. В этот раз первую строчку заняла организация из Санкт-Петербурга, компания «Интеллектуальные технологии». Согласно сведениям ФНС, ее выручка выросла на 790,6% до ₽12192 млрд.

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Конкуренция между российскими разработчиками усиливается

В рамках исследования CNews Analytics подготовило «Рейтинг крупнейших разработчиков 2023», он объединил 100 отечественных компаний-производителей аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS. Выручка топ-40 составила ₽736 млрд, годом ранее показатель был почти в 2 раза меньше — ₽381 млрд. Порог входа по итогам 2023 г. в топ-40 составил ₽2,9 млрд, в 2022 г. — ₽2,1 млрд, а сам рейтинг — ₽330 млн и ₽27 млн соответственно. 

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CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2023

№ 2023 № 2022 Название компании Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2023 г., с НДС, ₽млн Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2022 г., с НДС, ₽млн Совокупная выручка компании в 2023 г., c НДС, ₽млн
1 ИКС Холдинг 152 684 н/д 165 243
2 2 Лаборатория Касперского 61 040 50 730 61 040
3 6 Isource 48 159 15 900 48 159
4 3 СКБ Контур 31 300 25 700 32 600
5 7 3Logic Group 25 200 14 890 110 640

Источник: CNews Analytics, 2024

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Александр Санин
SafeTech

Александр Санин, SafeTech: Наш продукт будет на голову выше, чем решение от Microsoft

Без надежного и функционального центра сертификации сегодня сложно представить ведение бизнеса почти в любой сфере. О том, каким требованиям должен соответствовать современный центр сертификации, почему не нужно бояться конкуренции на внешних рынках и как сделать продукт, который будет лучше решения международного вендора, в интервью CNews рассказал генеральный директор SafeTech lab Александр Санин.

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Андрей Гук
«Обит»

Бизнесу нужны не столько ИТ-продукты, сколько бесперебойные цифровые процессы

За последние годы компания «Обит» трансформировалась из телеком-компании в игрока на ИТ-рынке, провела ребрендинг, заявив о намерении стать «оператором ИТ-решений». Чем был продиктован этот переход и каково приходится компании на новом для нее высококонкурентном рынке, рассказал Андрей Гук, генеральный директор «Обит».

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Игорь Зельдец
К2Тех

Игорь Зельдец, К2Тех: Мигрировать с западных ERP-систем сложно, но необходимо

Как идет импортозамещение в промышленности, и почему крупнейшим игрокам важно объединить усилия, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего дня? На эти и другие вопросы CNews ответил заместитель генерального директора К2Тех Игорь Зельдец.

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Максим Семёнкин
CodeInside

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Динамика последних лет свидетельствует, что тенденция на вывод ИТ-подразделений крупных корпораций в независимые «ИТ-дочки» только растет. Выручка кэптивных компаний превышает аналогичный показатель в сфере заказной разработки ПО. CNews обсудил с Максимом Семёнкиным, генеральным директором ИТ-компании CodeInside, как участники рынка заказной разработки относятся к работе кэптивных фирм, и какой тренд сможет повернуть интерес рынка в пользу аутсорсинга.

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Пора менять «шины». Как российские ESB-решения заменяют ушедших вендоров

В современном мире, где объем данных постоянно растет, эффективное управление информационными потоками становится ключевым фактором успеха для любого бизнеса. Помимо большого объема данных увеличивается и количество систем для которых нужно настраивать и поддерживать интеграции. ESB-решения (шины данных) способны решить эти задачи и автоматизировать процессы. С уходом зарубежных решений вариантов на российском рынке заметно убавилось, но компании стараются не просто найти хоть какую-то альтернативу ушедшим с рынка вендорам, а полноценную замену. Возможно ли это и могут ли новые отечественные ESB превзойти Oracle и SAP — в статье CNews.

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Что должна включать в себя дорожная карта защиты ИТ-инфраструктуры?

Инструменты киберпреступников постоянно меняются и модернизируются, но основные методы несанкционированного проникновения были и остаются неизменными. О методах борьбы с ними рассказывает Кирилл Тимофеев, руководитель управления эксплуатации инфраструктуры и сервисов «Обит».

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