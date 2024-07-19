Чуть менее половины совокупной выручки участников рейтинга CNews300 по результатам 2023 г. приходится на интеграцию, а именно 45,3%. Разработка ПО — 21,4%, производство оборудования — 18,8%, дистрибуция «железа» — 8,6%. Меньше всего в структуре рынка доли по дистрибуции программного обеспечения и облачных сервисов — 3,06% и 2,76% соответственно. Если сосредоточиться только на сотне лидеров, то здесь картина аналогичная. Как и в предыдущие годы, значительную долю составили услуги интеграции, а именно 45,5%. В 2022 и 2021 гг. показатели были примерно на том же уровне — 43% и 44%, соответственно. Прослеживается еще одна тенденция: продолжает сокращаться доля облачных услуг, это происходит медленно, однако динамика все же отрицательная. В 2023 г. на долю «облаков» приходится 2,91%, в 2022 г. — 3%, в 2021 г. — 5%, в 2020 г. — 8%.