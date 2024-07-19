Рынок ИТ: итоги 2023
В 2023 г. российский ИТ-рынок продолжил расти. Суммарная выручка 300 отечественных компаний-лидеров составила ₽2,9 трлн против ₽2,2 трлн в 2022 г., прирост — 32,4%. По прогнозам CNews Analytics, как и в последние два года, так и в перспективе ближайших лет главной движущей силой развития российского ИТ-рынка останется импортозамещение, которое стимулирует мигрировать на отечественные разработки. Также среди основных трендов — особое внимание к вопросу обеспечения информационной безопасности в эпоху роста числа кибератак, решение проблемы нехватки квалифицированных кадров, а также доработка и создание не точечных, а комплексных ИТ-решений, способных закрывать на предприятиях сразу ряд важных задач.
19.07.2024
CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России
Российский ИТ-рынок на фоне ухода западных вендоров продолжает расти. Суммарная выручка 100 крупнейших отечественных компаний по итогам 2023 г. достигла ₽2,5 трлн. В 2022 г. результат был ниже на 16% и составил ₽2117 млрд, в 2021 г. — на 30%, показатель оказался на уровне ₽1945 млрд. Опрошенные CNews эксперты уверены, что российский ИТ-рынок продолжится развиваться. Главными драйверами развития останутся цифровизация экономики, импортозамещение и господдержка.Читать полностью
CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 2023
|№ 2023
|№ 2022
|Компания
|Совокупная выручка компании в 2023 г., в ₽млн с НДС
|Совокупная выручка компании в 2022 г., в ₽млн с НДС
|Рост выручки
|1
|2
|Холдинг Т1
|222 877
|166 703
|33,70%
|2
|1
|ИТ-холдинг Fplus
|195 403
|215 252
|-9,22%
|3
|5
|МТС (цифровые сервисы)
|174 665
|125 717
|38,94%
|4
|6
|ИКС Холдинг
|165 243
|112 109
|47,39%
|5
|4
|Ростелеком (цифровые сервисы)
|155 659
|126 000
|23,54%
Источник: CNews Analytics, 2024
На российском ИТ-рынке идет беспрецедентная в мировой истории трансформация
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В 2023 г. российский ИТ-рынок вырос, по разным оценкам, на 12–30% в рублях. В долларах он сократился примерно на 5%. Главным драйвером развития по-прежнему остается импортозамещение. Ушедшие с него западные вендоры освободили множество ниш, и российским компаниям оставалось только выбрать, на какую из них нацелиться. Главные проблемы — нехватка квалифицированных кадров, которая не дает рынку расти еще быстрее и снижает рентабельность, рост стоимости оборудования, а значит, и ИТ-проектов. Главные цели — обретение настоящей технологической независимости и выход на рынки дружественных стран.
В 2023 г. российский ИТ-рынок вырос, по разным оценкам, на 12–30% в рублях. В долларах он сократился примерно на 5%. Главным драйвером развития по-прежнему остается импортозамещение. Ушедшие с него западные вендоры освободили множество ниш, и российским компаниям оставалось только выбрать, на какую из них нацелиться. Главные проблемы — нехватка квалифицированных кадров, которая не дает рынку расти еще быстрее и снижает рентабельность, рост стоимости оборудования, а значит, и ИТ-проектов. Главные цели — обретение настоящей технологической независимости и выход на рынки дружественных стран.
Телеком, госсектор и банки остаются главными потребителями ИТ
Чуть менее половины совокупной выручки участников рейтинга CNews300 по результатам 2023 г. приходится на интеграцию, а именно 45,3%. Разработка ПО — 21,4%, производство оборудования — 18,8%, дистрибуция «железа» — 8,6%. Меньше всего в структуре рынка доли по дистрибуции программного обеспечения и облачных сервисов — 3,06% и 2,76% соответственно. Если сосредоточиться только на сотне лидеров, то здесь картина аналогичная. Как и в предыдущие годы, значительную долю составили услуги интеграции, а именно 45,5%. В 2022 и 2021 гг. показатели были примерно на том же уровне — 43% и 44%, соответственно. Прослеживается еще одна тенденция: продолжает сокращаться доля облачных услуг, это происходит медленно, однако динамика все же отрицательная. В 2023 г. на долю «облаков» приходится 2,91%, в 2022 г. — 3%, в 2021 г. — 5%, в 2020 г. — 8%.Читать полностью
CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2023
|№ 2023
|Компания
|Совокупная выручка компании в 2023 г., в ₽млн с НДС
|Совокупная выручка компании в 2022 г., в ₽млн с НДС
|Рост выручки 2023/2022, %
|Рост выручки 2022/2021, %
|1
|Интеллектуальные технологии
|12 192
|1 369
|790,58%
|55,00%
|2
|Ниагара
|5 359
|826
|548,79%
|28,60%
|3
|НВБС
|17 557
|3 637
|382,73%
|8,00%
|4
|Бифорком Тек
|20 972
|5 166
|305,96%
|375,10%
|5
|Свободные технологии инжиниринг (СТИ)
|12 665
|3 512
|260,62%
|295,00%
Российские ИТ-компании стали расти быстрее после ухода западных вендеров
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Как и годом ранее ведущие позиции в рейтинге «CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2023» заняли разработчики программного и аппаратного обеспечения, которые успешно занимают позиции ушедших западных вендоров. В этот раз первую строчку заняла организация из Санкт-Петербурга, компания «Интеллектуальные технологии». Согласно сведениям ФНС, ее выручка выросла на 790,6% до ₽12192 млрд.
Как и годом ранее ведущие позиции в рейтинге «CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2023» заняли разработчики программного и аппаратного обеспечения, которые успешно занимают позиции ушедших западных вендоров. В этот раз первую строчку заняла организация из Санкт-Петербурга, компания «Интеллектуальные технологии». Согласно сведениям ФНС, ее выручка выросла на 790,6% до ₽12192 млрд.
Конкуренция между российскими разработчиками усиливается
В рамках исследования CNews Analytics подготовило «Рейтинг крупнейших разработчиков 2023», он объединил 100 отечественных компаний-производителей аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS. Выручка топ-40 составила ₽736 млрд, годом ранее показатель был почти в 2 раза меньше — ₽381 млрд. Порог входа по итогам 2023 г. в топ-40 составил ₽2,9 млрд, в 2022 г. — ₽2,1 млрд, а сам рейтинг — ₽330 млн и ₽27 млн соответственно.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2023
|№ 2023
|№ 2022
|Название компании
|Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2023 г., с НДС, ₽млн
|Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2022 г., с НДС, ₽млн
|Совокупная выручка компании в 2023 г., c НДС, ₽млн
|1
|—
|ИКС Холдинг
|152 684
|н/д
|165 243
|2
|2
|Лаборатория Касперского
|61 040
|50 730
|61 040
|3
|6
|Isource
|48 159
|15 900
|48 159
|4
|3
|СКБ Контур
|31 300
|25 700
|32 600
|5
|7
|3Logic Group
|25 200
|14 890
|110 640
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