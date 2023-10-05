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Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Свыше 340 компаний-разработчиков программного обеспечения, входящих в ассоциацию «Руссофт», в ходе голосования присудили CNews премию как лучшему ИТ-изданию. Премией также был награжден журналист CNews Денис Воейков, который трагически погиб в августе этого года.

Лучшее ИТ-издание

Ассоциация «Руссофт», объединяющая более 340 ИТ-компаний с общим штатом свыше 85 тыс. сотрудников, вручила изданию CNews награду «Лучшее ИТ-СМИ». Награда присуждается по итогам голосования компаний-членов «Руссофт». Премией «Руссофт» ежегодно отмечаются журналисты и СМИ, внесшие наибольший вклад в развитие индустрии программного обеспечения в текущем году. В 2021 г. ассоциация уже называла CNews лучшим ИТ-изданиям.

«Спасибо Руссофт за высокую оценку работы CNews. Вот уже 23 года наше издание растет вместе с российским ИТ-рынком, пишет про достижения и боли отечественных ИТ-компаний. Уверена, что и CNews, и ИТ-рынок ждет большое и интересное будущее, — отметила в ходе награждения главный редактор CNews Александра Кирьянова.

Президент «Руссофт» Валентин Макаров вручил награду «Лучшее ИТ-СМИ» главному редактору CNews Александре Кирьяновой

CNews является самым цитируемым изданием, пишущим о рынке информационных и телекоммуникационных технологий. Большая команда журналистов, участие в мероприятиях CNews ключевых спикеров в области ИТ, регулярная публикация аналитических исследований и постоянно растущая аудитория издания делают CNews одним из самых влиятельных источников информации о цифровизации бизнеса и государства.

Созданное в 2000 г. интернет-издание CNews является крупнейшим СМИ о цифровизации в России и СНГ. По данным «Яндекс.Метрика», число пользователей CNews по итогам 2022 г. выросло на 11% по сравнению с 2021 г., а количество просмотров — на 23%. Рост аудитории CNews происходит на фоне всплеска интереса к цифровизации и импортозамещению.

Лучший ИТ-журналист

Премией «Руссофта» был отмечен журналист CNews Денис Воейков. Трагическое ДТП унесло его жизнь в августе этого года. Как сообщили в «Руссофт», кандидатура Дениса лидировала в списке номинантов в ходе голосования, поэтому было принято решение присудить ему премию посмертно. Как отметил президент «Руссофт» Валентин Макаров, этой наградой отмечаются журналисты, «которые оказали наибольшее положительное воздействие на всю нашу экосистему».

Премия «Руссофт» 2023
Как централизованно решать проблемы импортозамещения бизнес-систем
Импортонезависимость

Умение Дениса находить и раскрывать острые темы и освещать под неожиданными углами события российских ИТ завоевало ему любовь читателей и работников отрасли. Публикации Дениса неоднократно вызывали резонанс. Некоторые непрозрачные госзакупки, обнаруженные Денисом, отменялись после его публикаций.

«Спасибо за вашу достойную позицию: несмотря на трагическое событие Дениса не исключили из конкурса. Денис был хорошим человеком, настоящим другом и очень крутым журналистом. Это заслуженная награда. Спасибо за память!» — поблагодарила представителей «Руссофт» Александра Кирьянова.

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