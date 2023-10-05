Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Свыше 340 компаний-разработчиков программного обеспечения, входящих в ассоциацию «Руссофт», в ходе голосования присудили CNews премию как лучшему ИТ-изданию. Премией также был награжден журналист CNews Денис Воейков, который трагически погиб в августе этого года.

Лучшее ИТ-издание

Ассоциация «Руссофт», объединяющая более 340 ИТ-компаний с общим штатом свыше 85 тыс. сотрудников, вручила изданию CNews награду «Лучшее ИТ-СМИ». Награда присуждается по итогам голосования компаний-членов «Руссофт». Премией «Руссофт» ежегодно отмечаются журналисты и СМИ, внесшие наибольший вклад в развитие индустрии программного обеспечения в текущем году. В 2021 г. ассоциация уже называла CNews лучшим ИТ-изданиям.

«Спасибо Руссофт за высокую оценку работы CNews. Вот уже 23 года наше издание растет вместе с российским ИТ-рынком, пишет про достижения и боли отечественных ИТ-компаний. Уверена, что и CNews, и ИТ-рынок ждет большое и интересное будущее, — отметила в ходе награждения главный редактор CNews Александра Кирьянова.

Президент «Руссофт» Валентин Макаров вручил награду «Лучшее ИТ-СМИ» главному редактору CNews Александре Кирьяновой

CNews является самым цитируемым изданием, пишущим о рынке информационных и телекоммуникационных технологий. Большая команда журналистов, участие в мероприятиях CNews ключевых спикеров в области ИТ, регулярная публикация аналитических исследований и постоянно растущая аудитория издания делают CNews одним из самых влиятельных источников информации о цифровизации бизнеса и государства.

Созданное в 2000 г. интернет-издание CNews является крупнейшим СМИ о цифровизации в России и СНГ. По данным «Яндекс.Метрика», число пользователей CNews по итогам 2022 г. выросло на 11% по сравнению с 2021 г., а количество просмотров — на 23%. Рост аудитории CNews происходит на фоне всплеска интереса к цифровизации и импортозамещению.

Лучший ИТ-журналист

Премией «Руссофта» был отмечен журналист CNews Денис Воейков. Трагическое ДТП унесло его жизнь в августе этого года. Как сообщили в «Руссофт», кандидатура Дениса лидировала в списке номинантов в ходе голосования, поэтому было принято решение присудить ему премию посмертно. Как отметил президент «Руссофт» Валентин Макаров, этой наградой отмечаются журналисты, «которые оказали наибольшее положительное воздействие на всю нашу экосистему».

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Умение Дениса находить и раскрывать острые темы и освещать под неожиданными углами события российских ИТ завоевало ему любовь читателей и работников отрасли. Публикации Дениса неоднократно вызывали резонанс. Некоторые непрозрачные госзакупки, обнаруженные Денисом, отменялись после его публикаций.

«Спасибо за вашу достойную позицию: несмотря на трагическое событие Дениса не исключили из конкурса. Денис был хорошим человеком, настоящим другом и очень крутым журналистом. Это заслуженная награда. Спасибо за память!» — поблагодарила представителей «Руссофт» Александра Кирьянова.