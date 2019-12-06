«Яндекс.метрика» запустила бесплатный инструмент для оценки эффективности медийной рекламы

«Яндекс.метрика» запустила бесплатный инструмент для анализа эффективности медийной рекламы. Он позволяет прямо во время рекламной кампании следить за ее результатами — охватом аудитории и конверсиями.

«Метрика» для медийной рекламы каждый день фиксирует конверсии, которые произошли после просмотра креатива (post-view конверсии) или клика по баннеру или видеоролику (post-click конверсии). При этом новый инструмент учитывает и те целевые действия, которые были совершены не сразу, а спустя какое-то время после контакта с рекламой. Это позволяет оценить отложенный эффект от показа баннеров и видеороликов. Период учета конверсий может составлять до трех месяцев, его выбирает рекламодатель.

«Обычно эффективность медийной рекламы измеряют с помощью охватных метрик. И эти данные часто доступны уже после окончания кампании, когда ничего нельзя изменить. Новый инструмент позволяет сразу анализировать результаты. Из отчетов "Метрики" для медийной рекламы легко понять, какие площадки и таргетинги эффективны, а где нужно что-то менять. Это позволяет оперативно вносить изменения в рекламную кампанию и тем самым повышать продажи», — сказал Максим Зорин, руководитель отдела аналитических продуктов «Яндекса».

Помимо конверсий, с помощью нового инструмента можно отслеживать их стоимость и полученный доход, а также традиционные для медийной рекламы показатели: частоту показов, охват, CTR, CPM и CPC. Для видеороликов есть расширенные данные по просмотрам — например, количество просмотренных до конца роликов. Статистика доступна в разных срезах: по площадкам, форматам, устройствам, географии, социально-демографическим характеристикам и интересам аудитории. Например, рекламодатель может посмотреть, какая аудитория лучше реагирует на рекламу, и уточнить таргетинги.

Новый инструмент уже интегрирован с «Директом», «Дисплеем» и «Яндекс.аудиториями». Сейчас «Метрика» для медийной рекламы работает в режиме тестирования. Инструкцию по подключению можно найти в «Помощи».