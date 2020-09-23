В «Яндекс.метрике» появились цели, которые можно завести за пару кликов

В «Яндекс.метрике» появились цели, которые можно завести за пару кликов. С их помощью станет проще отслеживать заполнение заявок, клики по телефону и почте на сайте. Новые цели в «Метрике» на такие действия настраиваются в пару кликов - достаточно зайти в настройки счетчика «Метрики», открыть вкладку «Цели» и добавить из подходящих — «Клик по номеру телефона», «Клик по email» или «Отправка формы». А дальше система подскажет нужные шаги. Например, если на сайте есть кликабельный номер, нужно просто выбрать «Клик по номеру телефона» — и «Метрика» покажет, откуда на сайт приходит больше всего посетителей, которые хотят позвонить.

С помощью новых целей рекламодатель может легко оптимизировать рекламу в «Директе». Например, покупать по фиксированной цене заполнение форм, клики по номеру телефона или почте. Помимо этого, можно задать одну из этих целей в качестве ориентира для автоматической стратегии управления рекламой. Это позволит приводить на сайт больше целевой аудитории по более выгодной цене.

Помимо этого, новые типы целей помогут лучше узнать аудиторию сайта. Например, уточнить демографию активных посетителей и их интересы — чтобы лучше понимать, какую именно аудиторию привлекает ваше предложение.

Что-либо менять в коде сайта или переустанавливать счетчик не нужно. Такая несложная механика позволит значительно сократить время на настройку целей, особенно если у рекламодателя много посадочных страниц для кампаний.