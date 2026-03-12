Eltex обновил систему управления сетевым оборудованием ECCM до версии 2.6

Компания Eltex представила новую версию 2.6 системы ECCM для управления, конфигурирования и мониторинга сетевого оборудования собственного производства. Обновление расширяет возможности работы через графический интерфейс, повышает отказоустойчивость системы и даёт дополнительные возможности для подключения к внешним системам и работы с авариями. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Роман Полухин, продакт-менеджер направления ШПД, Eltex: «Мы развиваем ECCM комплексно и ищем баланс возможностей, закладываемых в каждую новую версию: с одной стороны, упрощаем администрирование сети, с другой – наращиваем ее архитектурную мощь. По нашему мнению, только так можно создать продукт, который будет отвечать реальным сценариям эксплуатации и оставаться востребованным».

Через графический интерфейс ЕCCM администраторам доступно изменение параметров портов коммутаторов MES и логическое объединение портов (Port-channel).

Добавлен мастер инициализации IP-фабрики на базе ЦОД-коммутаторов MES. Администратор определяет группу устройств, которые участвуют в фабрике, задает роли для каждого и запускает процесс. ECCM проверяет связность, распределяет коммутаторы в топологии фабрики. Результат инициализации доступен в виде схемы и таблицы.

Изменился подход к настройке беспроводных точек доступа. Если раньше все точки в одной локации получали одинаковую конфигурацию, то теперь настройки можно индивидуализировать для конкретного устройства.

Дополнены инструменты работы с авариями. Информация о каждой из них отражается в индивидуальной карточке с историей её решения, статусами решения и возможностью комментировать.

Добавлена поддержка публичного REST API для интеграции с внешними системами. Через него можно получить инвентарные данные, информацию о событиях и задачах. Доступ защищён токенами с ограниченным сроком действия, все обращения фиксируются в журнале.

Переработана схема внутреннего резервирования. Большинство сервисов теперь функционируют в режиме active-active и распределяют нагрузку между нодами. При выходе одной из нод нагрузка мгновенно переходит на другую. Кластер базы данных включает три узла, что исключает ситуацию split-brain.