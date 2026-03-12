Разделы

ПО
|

Eltex обновил систему управления сетевым оборудованием ECCM до версии 2.6

Компания Eltex представила новую версию 2.6 системы ECCM для управления, конфигурирования и мониторинга сетевого оборудования собственного производства. Обновление расширяет возможности работы через графический интерфейс, повышает отказоустойчивость системы и даёт дополнительные возможности для подключения к внешним системам и работы с авариями. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Роман Полухин, продакт-менеджер направления ШПД, Eltex: «Мы развиваем ECCM комплексно и ищем баланс возможностей, закладываемых в каждую новую версию: с одной стороны, упрощаем администрирование сети, с другой – наращиваем ее архитектурную мощь. По нашему мнению, только так можно создать продукт, который будет отвечать реальным сценариям эксплуатации и оставаться востребованным».

Через графический интерфейс ЕCCM администраторам доступно изменение параметров портов коммутаторов MES и логическое объединение портов (Port-channel).

Добавлен мастер инициализации IP-фабрики на базе ЦОД-коммутаторов MES. Администратор определяет группу устройств, которые участвуют в фабрике, задает роли для каждого и запускает процесс. ECCM проверяет связность, распределяет коммутаторы в топологии фабрики. Результат инициализации доступен в виде схемы и таблицы.

Изменился подход к настройке беспроводных точек доступа. Если раньше все точки в одной локации получали одинаковую конфигурацию, то теперь настройки можно индивидуализировать для конкретного устройства.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

Дополнены инструменты работы с авариями. Информация о каждой из них отражается в индивидуальной карточке с историей её решения, статусами решения и возможностью комментировать.

Добавлена поддержка публичного REST API для интеграции с внешними системами. Через него можно получить инвентарные данные, информацию о событиях и задачах. Доступ защищён токенами с ограниченным сроком действия, все обращения фиксируются в журнале.

Переработана схема внутреннего резервирования. Большинство сервисов теперь функционируют в режиме active-active и распределяют нагрузку между нодами. При выходе одной из нод нагрузка мгновенно переходит на другую. Кластер базы данных включает три узла, что исключает ситуацию split-brain.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

«Эксперт РА» перешло на ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базиса»

От пробных инсталляций к масштабным внедрениям: российские компании перестраивают ИТ-инфраструктуру

Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

Производители ноутбуков на Windows в панике. Дешевый MacBook Neo отбирает у них хлеб, весь рынок в шоке

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837