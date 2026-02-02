Получите все материалы CNews по ключевому слову
Полухин Роман
СОБЫТИЯ
|02.02.2026
|Eltex представляет новую линейку ЦОД-коммутаторов с портами 400G 1
|22.05.2025
|Eltex запускает программу тестирования коммутаторов ЦОД для бизнеса, операторов связи и госструктур 1
Полухин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416393, в очереди разбора - 727164.
Создано именных указателей - 189950.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.