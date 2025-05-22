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Приходченко Ольга


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Eltex запускает программу тестирования коммутаторов ЦОД для бизнеса, операторов связи и госструктур 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Приходченко Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Eltex - Предприятие Элтекс 165 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11435 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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