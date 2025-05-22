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Eltex запускает программу тестирования коммутаторов ЦОД для бизнеса, операторов связи и госструктур

Eltex расширяет направление тестирования коммутаторов для IP-фабрик в ЦОД. Программа тестирования ориентирована на коммерческие компании, операторов связи и учреждения государственного сектора. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

В продуктовой линейке Eltex представлены коммутаторы уровня доступа и агрегации. Сейчас компания разрабатывает линейку коммутаторов на уровне ядра, что актуально в контексте обновления цифровых стратегий в компаниях России.

Вендор в рамках своей специальной программы, предлагает проводить тестирование IP-фабрики непосредственно в инфраструктуре компаний до полного включения решений Eltex в проекты.

«Проект по тестированию оборудования Eltex реализуется уже несколько лет – мы проводим испытания совместно с лидерами различных отраслей. Такая открытость позволяет нам глубже понимать запросы рынка и быстрее на них реагировать – сказала Ольга Приходченко, руководитель отдела продаж ШПД Eltex. – Также мы понимаем, насколько важно для бизнеса и интеграторов плавно и безопасно встраивать новые устройства в уже существующую архитектуру».

Программа тестирования позволяет выявить потенциальные узкие места и адаптировать архитектуру под будущие условия эксплуатации.

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«Перед нашими инженерами стоит задача – обеспечить не просто наличие оборудования, а уверенность в том, как оно будет работать в конкретной сети. Для этого, в том числе важна работа со специалистами. Мы разрабатываем интуитивно понятный и простой интерфейс настройки, а также даем базу знаний для инженеров», – сказал Роман Полухин.

Для быстрой адаптации технических специалистов компаний работает Академия Eltex – обучающая платформа с курсами по настройке, управлению и сопровождению оборудования.

Присоединиться к программе тестирования коммутаторов ЦОД Eltex можно, оставив заявку на сайте компании.

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