«Базальт СПО» и Eltex заключили соглашение о сотрудничестве в ИТ-сфере

«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и российский производитель телекоммуникационного оборудования Eltex подписали партнерское соглашение, направленное на развитие совместных проектов в области программного обеспечения и технической защиты информации.

Соглашение предусматривает сотрудничество в тестировании ПО, разработке новых решений, координации стратегии продвижения на рынке и организации совместных мероприятий.

«Партнерство с „Базальт СПО“ позволяет нам предлагать клиентам комплексные, защищенные и технологически независимые решения. Для рынка, где растут требования к информационной безопасности и технологической независимости, это критично. Совместные проекты подтверждают: российское ПО способно обеспечить масштабируемость, гибкость и соответствие самым строгим стандартам корпоративной ИТ-инфраструктуры», — сказал Владимир Шишмарев, руководитель сервисного центра Wireless & Systems Eltex.

Ранее «Базальт СПО» и Eltex подтвердили совместимость ОС «Альт Сервер 10» с облачным сервером ECCM.

«Альт Сервер» — это операционная система для развертывания и поддержки корпоративной ИТ-инфраструктуры.

ECCM — это облачная платформа для инвентаризации, мониторинга и управления сетевым оборудованием Eltex. С ее помощью компании могут: автоматизировать рутинные задачи по конфигурации устройств; контролировать работоспособность сети в реальном времени; быстро выявлять и устранять неисправности.

Интеграция решений позволяет компаниям создавать полноценную экосистему для корпоративных заказчиков, обеспечивая стабильность, безопасность и удобство управления сетями.