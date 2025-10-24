Eltex пополнил линейку маршрутизаторов и межсетевых экранов ESR

Линейка сервисных маршрутизаторов и межсетевых экранов Eltex пополнилась двумя моделями – ESR-3250 и ESR-3350. Устройства ориентированы на применение в крупных разветвленных инфраструктурах. Они сочетают в себе функциональность пограничного маршрутизатора и межсетевого экрана. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Обе модели построены на единой аппаратной платформе и отличаются по производительности. При активной работе Firewall ESR-3250 обрабатывает трафик на скорости до 52,6 Гбит/с (для типовых пакетов размером 1518 байт), ESR-3350 – до 106,5 Гбит/с. Высокая скорость достигается за счет оптимального распределения функций между программной и аппаратной частью: аппаратное ускорение обработки трафика и выделенные сервисы CPU (до 23 потоков у ESR-3350) дают возможность задействовать ресурсоемкие функции безопасности и маршрутизации без потери производительности.

Ключевым преимуществом сервисных маршрутизаторов Eltex является поддержка технологии DMVPN, что позволяет строить защищенные соединения между головным офисом и множеством филиалов. Благодаря высокой производительности при шифровании трафика (до 5,3 Гбит/с у ESR-3250 и до 14,5 Гбит/с у ESR-3350 по IPsec в режиме IMIX), устройства могут выступать в роли DMVPN-HUB.

Для организации защищенных подключений мобильных сотрудников и удаленных площадок реализована поддержка VPN-решений: IPsec, WireGuard, OpenVPN.

ESR-3250 и ESR-3350 могут использоваться как пограничные маршрутизаторы с возможностью построения частных виртуальных сетей и эффективной обработкой пакетов. Это достигается за счет поддержки передачи данных по меткам (MPLS). Устройства поддерживают такие технологии как: L2VPN и L3VPN, а также классификацию трафика, что актуально при использовании выделенных каналов связи провайдера.

Маршрутизаторы серии ESR также применяют в роли полноценных межсетевых экранов. Оборудование задействует комплекс механизмов информационной безопасности без ущерба для пропускной способности.

Новинки поддерживают кластеризацию в режимах Active/Standby (1+N) и Active/Active (1+1), что позволяет выстраивать отказоустойчивую архитектуру. Надежность работы достигается за счет непрерывного резервирования и масштабирования состояний сервисов и функций, включая синхронизацию конфигурации и версии ПО.

Маршрутизаторы ESR-3250 и ESR-3350 поддерживают сценарии администрирования как для локального, так и для удаленного управления. Управление может выполняться через CLI или с использованием Track Manager. Мониторинг осуществляется через протокол SNMP, а также с использованием Track Manager и встроенных механизмов IP-SLA.

Оборудованием также можно управлять через систему ECCM. Это программное решение, которое автоматизирует процессы конфигурирования, обновления версии ПО и мониторинга устройств.