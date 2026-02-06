Разделы

VPN DMVPN Dynamic Multipoint Virtual Private Network


06.02.2026 Eltex обновляет линейку сервисных маршрутизаторов ESR 1
24.10.2025 Eltex пополнил линейку маршрутизаторов и межсетевых экранов ESR 1
04.06.2024 «Ростех» разработал маршрутизаторы для банкоматов 1
16.01.2024 Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN 2
16.11.2023 «Инфосистемы Джет» — о главных трендах в инфраструктуре и сетевых решениях 1
26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру 1
11.07.2011 «Таском» модернизировал сеть с помощью решений Cisco 2
18.02.2011 «Открытые Технологии» модернизировали ИТ-инфраструктуру и построили КСПД для Радиочастотного центра СФО 1
09.09.2008 Cisco представила «виртуальный офис» 1

Cisco Systems 5234 4
Broadcom - VMware 2510 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1226 2
Ростех - Автоматика Концерн 1749 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 1
Microsoft Corporation 25325 1
Информзащита 866 1
Citrix Systems 844 1
Комплит - Complete 107 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Schneider Electric 594 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 500 1
Eltex - Предприятие Элтекс 203 1
Код Безопасности 711 1
Такском - Taxcom 245 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 66 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 135 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 1
Открытые технологии 716 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 1
Segnetics - Сегнетикс 4 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 218 1
Carlsberg Group 25 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1524 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3978 4
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 183 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 753 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 3
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 319 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6182 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 718 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 258 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4799 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 163 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2305 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 806 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4370 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2136 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9443 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6928 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1387 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 968 1
Microsoft Azure 1471 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1403 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 1
Broadcom - VMware vSphere 598 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 34 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
HPE ProLiant 399 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 68 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 69 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 96 1
Cisco VPN - Cisco IPsec VPN 21 1
Cisco FlexVPN 2 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 21 1
Cisco ACS - Cisco Access Control Server 6 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 1
Schneider Electric InRow 26 1
Cisco Security Manager - CSM 7 1
Cisco VSS - Cisco Virtual Switching Systems 1 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 12 1
Данилин Максим 1 1
Луканев Андрей 1 1
Жуков Максим 14 1
Андронов Сергей 29 1
Королев Сергей 45 1
Воронцов Владимир 2 1
Ламанов Александр 2 1
Кудрявцев Алексей 39 1
Семенюков Юрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 6
Россия - СФО - Новосибирск 4699 2
Казахстан - Республика 5837 1
Европа 24678 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1307 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2438 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3311 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Германия - Федеративная Республика 12959 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2942 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 1
Украина 7813 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2698 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2237 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1634 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1713 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 797 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1079 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1254 1
Европа Западная 1492 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5903 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 2
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 313 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 670 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 371 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Whitebox 6 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
