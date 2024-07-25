Мониторинг и управление конфигурациями устройств — ОС «Альт Сервер» 10 совместима с системой ECCM

«Базальт СПО» подтвердила совместимость ОС «Альт Сервер» 10 с облачным сервисом мониторинга и управления конфигурациями устройств ECCM от компании «Элтекс». По результатам тестирования «Базальт СПО» и «Элтекс» подписали сертификат, подтверждающий корректность работы продуктов на платформе х86_64. Тесты охватывали все этапы установки и использования программного комплекса ECCM на ОС «Альт Сервер» 10. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Как отметили в компании «Элтекс», совместимость ECCM с ОС «Альт Сервер» 10 расширяет возможности применения ПО в проектах, требующих использования отечественных продуктов. Сотрудничество «Элтекс» и «Базальт СПО» нацелено на развитие российского ИТ-рынка и предоставление надежных и эффективных решений для управления сетевой инфраструктурой.