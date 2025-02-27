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D-Link DMS серия мультигигабитных коммутаторов



27.02.2025 D-Link представляет новую серию мультигигабитных управляемых коммутаторов DMS-1250 1
05.03.2022 D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi 6 с поддержкой бесшовного роуминга 1
27.04.2018 D-Link представила мультигигабитные коммутаторы c поддержкой 2.5GBASE-T 11

Публикаций - 3, упоминаний - 13

D-Link DMS и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 366 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1262 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 800 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10175 2
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 505 2
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 536 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 323 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 763 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 1
ATF - Airtime Fairness - "Справедливость эфирного времени" - Технология увеличения общей производительности сети Wi-Fi за счет решения проблемы медленного клиента 7 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 474 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1060 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2283 1
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 156 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 309 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10821 1
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 62 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS - Enhanced Data rates for GSM Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 174 1
Вентилятор - Fan 985 1
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 53 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3497 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1695 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 102 1
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 126 1
MLD Snooping - Multicast Listener Query 16 1
ERPS - Ethernet Ring Protection Switching 14 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4112 1
IEEE - Стандарты пакетной передачи данных Ethernet 29 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 507 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2902 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10025 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14462 1
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 14 1
D-Link LBD - Loopback Detection 30 1
D-Link Network Assistant 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
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