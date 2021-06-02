Вышла новая версия многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector

Компания «СМАРТ-СОФТ» сообщает о выходе новой версии многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector.

Что нового в релизе Traffic Inspector 3.0.2.923:

Повышена стабильность работы Traffic Inspector при одновременном использовании средств авторизации Basic и NTLM.

Добавлена возможность выбора дня недели и времени запуска задачи в Планировщике, с помощью которого администратор Traffic Inspector может задать расписание для выполнения задач.

В планировщике доступны следующие варианты запуска задач: каждый час, ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Ранее только при ежемесячном запуске можно было задать день месяца. Теперь администратор Traffic Inspector при еженедельном и ежемесячном планировании может указать день недели и время запуска задачи. Например, каждую пятницу в 21:00 или каждый второй вторник месяца в 23:00.

Внесены изменения в отчет «Сетевая статистика» раздела «Отчеты», который предоставляет детальную информацию о трафике по хостам, IP адресам, протоколам и портам для пользователей и счетчиков. Теперь в отчете можно свернуть несколько строк в одну, учитывая домены второго или третьего уровня.

Добавлена возможность одновременной разнотипной авторизации с одной учетной записи.

В Traffic Inspector поддерживаются следующие типы авторизации: по сетевым адресам (IP, MAC, IP + MAC, диапазон IP-адресов); по имени; по email-адресу получателя (используется в SMTP-шлюзе для учета почтового трафика пользователя).

Расширены возможности клиентского агента: теперь можно задать повтор попыток подключения каждые X минут в случае возникновения ошибки подключения.

Исправления в релизе Traffic Inspector 3.0.2.923:

Устранены обнаруженные ошибки в работе процедур интеграции Traffic Inspector и модуля контентной фильтрации NetPolice.

Устранена ошибка в Инсталляторе при работе с компонентом Microsoft Visual C++ 2008 (исправление затронуло ситуации, при которых компонент не устанавливался или не определялся).

Исправлена ошибка «An Error Occurred», которая возникала на клиентском устройстве при успешной идентификации через SMS.

Исправлена ошибка записи файла журнала UserBill - SQL error «Out of memory».

Устранена ошибка подключения к серверу с консоли на удаленном ПК под управлением Windows 10.

Исправлена ошибка acces violation при переносе пользователей между группами.

Смарт-Софт обращает внимание на то, что Traffic Inspector не поддерживает Microsoft Windows с версией ядра ниже 6.0 и не рекомендует использовать Microsoft Windows с версией ядра ниже 6.1.