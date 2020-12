Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation теперь совместим с операционными системами Astra Linux

ГК Astra Linux («Русбитех-Астра») и «Смарт-Софт» сообщают об успешном завершении работ, нацеленных на подтверждение совместимости Traffic Inspector Next Generation 1.7 с операционными системами Astra Linux Special Edition «Смоленск» 1.6 и Astra Linux Common Edition «Орел» 2.12.29.

В новом релизе Traffic Inspector Next Generation выполнены работы по интеграции продукта с системой управления идентификацией пользователей ОС Astra Linux, а также проведено тестирование, подтвердившее полную совместимость программных решений.

В декабре 2020 года компания «Смарт-Софт» стала участником программы кооперации IT-производителей Ready for Astra Linux, целью которой является создание и развитие экосистемы совместимых программных и аппаратных средств. В рамках этого проекта вендоры организуют экспертное тестирование работоспособности совместных решений, по результатам которого продукция, корректно работающая с ОС семейства Astra Linux, официально сертифицируется и проводится информирование потребителей.

Сертификат Ready for Astra Linux и официальный знак соответствия получил флагманский продукт компании «Смарт-Софт» — Traffic Inspector Next Generation. Комплекс тестовых испытаний, подтвердивших его штатную работу в среде ОС Astra Linux, включал в себя проверку регистрации шлюза безопасности на сервере, фильтрации исходящего трафика клиентских машин, управления ПО Traffic Inspector Next Generation с рабочих станций посредством браузера и удаленного доступа по протоколу SSH. Помимо этого, тестировались передача потокового видео и аудио, а также транслирование и фильтрация трафика по протоколам HTTP, HTTPS, FTP и IMAP через прокси-сервер шлюза безопасности.

Результаты работ подтвердили, что Traffic Inspector Next Generation полностью совместим с ОС Astra Linux. В единой доменной сети FreeIPA под управлением отечественных ОС продукт работает корректно, обеспечивая фильтрацию пакетов, а система управления идентификацией пользователей ОС функционирует штатно.

Возможность совместного использования Traffic Inspector Next Generation и Astra Linux уже доступна всем пользователям новой версии Traffic Inspector Next Generation.

«Компания «Смарт-Софт», являясь отечественным разработчиком средств защиты информации, уделяет большое внимание развитию сотрудничества с ведущими российскими IT-компаниями. И партнерство с ГК Astra Linux является логичным продолжением нашего курса на создание совместимых российских программных продуктов, дополняющих функциональные возможности друг друга. Уверен, что проект, реализованный с Astra Linux – это лишь первый шаг на пути развития плодотворного и стратегически важного партнерства между нашими компаниями», – отметил исполнительный директор «Смарт-Софт» Виталий Орлов.

«ГК Astra Linux постоянно расширяет спектр совместимых с ОС Astra Linux решений, позволяющих создавать полнофункциональные информационные системы на основе отечественного программного обеспечения. Уверен, что применение Traffic Inspector Next Generation позволит нашим пользователям более эффективно организовать безопасный дистанционный доступ к защищаемой информации», - комментирует директор департамента внедрения и сопровождения ГК Astra Linux Ярослав Богомолов.