Спецпроекты

Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation теперь совместим с операционными системами Astra Linux

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

ГК Astra Linux («Русбитех-Астра») и «Смарт-Софт» сообщают об успешном завершении работ, нацеленных на подтверждение совместимости Traffic Inspector Next Generation 1.7 с операционными системами Astra Linux Special Edition «Смоленск» 1.6 и Astra Linux Common Edition «Орел» 2.12.29.

В новом релизе Traffic Inspector Next Generation выполнены работы по интеграции продукта с системой управления идентификацией пользователей ОС Astra Linux, а также проведено тестирование, подтвердившее полную совместимость программных решений.

В декабре 2020 года компания «Смарт-Софт» стала участником программы кооперации IT-производителей Ready for Astra Linux, целью которой является создание и развитие экосистемы совместимых программных и аппаратных средств. В рамках этого проекта вендоры организуют экспертное тестирование работоспособности совместных решений, по результатам которого продукция, корректно работающая с ОС семейства Astra Linux, официально сертифицируется и проводится информирование потребителей.

Сертификат Ready for Astra Linux и официальный знак соответствия получил флагманский продукт компании «Смарт-Софт» — Traffic Inspector Next Generation. Комплекс тестовых испытаний, подтвердивших его штатную работу в среде ОС Astra Linux, включал в себя проверку регистрации шлюза безопасности на сервере, фильтрации исходящего трафика клиентских машин, управления ПО Traffic Inspector Next Generation с рабочих станций посредством браузера и удаленного доступа по протоколу SSH. Помимо этого, тестировались передача потокового видео и аудио, а также транслирование и фильтрация трафика по протоколам HTTP, HTTPS, FTP и IMAP через прокси-сервер шлюза безопасности.

Результаты работ подтвердили, что Traffic Inspector Next Generation полностью совместим с ОС Astra Linux. В единой доменной сети FreeIPA под управлением отечественных ОС продукт работает корректно, обеспечивая фильтрацию пакетов, а система управления идентификацией пользователей ОС функционирует штатно.

Возможность совместного использования Traffic Inspector Next Generation и Astra Linux уже доступна всем пользователям новой версии Traffic Inspector Next Generation.

«Компания «Смарт-Софт», являясь отечественным разработчиком средств защиты информации, уделяет большое внимание развитию сотрудничества с ведущими российскими IT-компаниями. И партнерство с ГК Astra Linux является логичным продолжением нашего курса на создание совместимых российских программных продуктов, дополняющих функциональные возможности друг друга. Уверен, что проект, реализованный с Astra Linux – это лишь первый шаг на пути развития плодотворного и стратегически важного партнерства между нашими компаниями», – отметил исполнительный директор «Смарт-Софт» Виталий Орлов.

«ГК Astra Linux постоянно расширяет спектр совместимых с ОС Astra Linux решений, позволяющих создавать полнофункциональные информационные системы на основе отечественного программного обеспечения. Уверен, что применение Traffic Inspector Next Generation позволит нашим пользователям более эффективно организовать безопасный дистанционный доступ к защищаемой информации», - комментирует директор департамента внедрения и сопровождения ГК Astra Linux Ярослав Богомолов.

Другие материалы рубрики

МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО

Тысячи салонов «Билайна» внедряют «1С»

Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков

СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис»

«Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет

Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи

Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении

Техноблог

Можно ли подать в суд на компанию, если фирменный чехол повредил смартфон?

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смартфоны

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы