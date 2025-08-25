Разделы

Зубкова Ольга


УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 Голосовые ассистенты Т2 заговорили голосами известных киноперсонажей 1
29.01.2019 Samsung представила первый VR-мультсериал на русском языке 1
10.05.2016 «Смарт-Софт» и «Тетрадка Дружбы» объединят усилия для защиты школьников от интернет-угроз 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Зубкова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10490 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 60 1
S8 Capital - МЕТЕОР Лифт - METEOR Lift - ОТИС Лифт - ОТИС Россия - Otis Russia 5 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25150 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3025 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 59 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Google Play - Google Store - Android Market 3389 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Samsung Bro Bots 1 1
Samsung VR 4 1
Samsung Pilot Season 1 1
Samsung Galaxy Gear 153 1
Samsung Gear VR 23 1
Карасик Константин 1 1
Kaskel David - Каскел Дэвид 1 1
Гаврилин Александр 3 1
Шитова Татьяна 7 1
Эльдаров Даниил 1 1
Давидович Андрей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 152908 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 1
США - Нью-Йорк 3140 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1600 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31055 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4340 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53862 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2962 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11279 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 720 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 70 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 928 1
