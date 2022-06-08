Компания Treolan стала официальным дистрибутором «Смарт-софт»

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале поставок всей линейки программных и программно-аппаратных продуктов российского разработчика «Смарт-софт». Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Компания работает на рынке информационной безопасности для бизнеса и госсектора с 2003 г. и реализует ИТ-проекты, ориентированные на потребности и задачи клиентов. «Смарт-софт» является приверженцем концепции эшелонированной обороны от киберугроз, поэтому практикует многоуровневую модель защиты информационных систем заказчиков.

Флагманские продукты бренда – универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation и многофункциональный межсетевой экран Traffic Inspector. Они предназначены для защиты корпоративных компьютерных сетей от внешних угроз и организации контролируемого доступа пользователей в интернет.

Решения «Смарт-софт» входят в Единый реестр российских программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и баз данных Минцифры России, активно поддерживаются вендором, совместимы с ПО других российских разработчиков.

В настоящее время компания проводит сертификацию Traffic Inspector Next Generation в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России). Получение сертификата откроет еще больше возможностей для применения Traffic Inspector Next Generation в организациях, в которых законодательно определена необходимость использования сертифицированных продуктов.

Александра Гончарова, руководитель направления программного обеспечения Treolan: «В рамках расширения портфеля продуктов информационной безопасности Treolan готов предлагать партнерам решения “Смарт-cофт”, который является лидером в компетенциях многоуровневой защиты ИТ-инфраструктуры. Оптимальное соотношение стоимости и функционала, выгодные коммерческие условия и налаженная логистика позволяет партнерам оценить все преимущества решений компании. Эксперты Treolan всегда готовы оказать разностороннюю поддержку партнерам и заказчикам – консультации, обучение и маркетинговые активности».

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Сергей Черномашенцев, исполнительный директор «Смарт-софт»: «Кризис – это время, когда особенно остро необходим баланс между «быстро-качественно-недорого» и «долго-посредственно-дорого». “Смарт-cофт” является той зрелой компанией, которая может не повышать цены на свои продукты во время кризиса, но повысить технологичность до нового уровня за счет своего реноме».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г/ как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.