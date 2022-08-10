«Смарт-софт» приступил к масштабному обновлению межсетевого экрана Traffic Inspector

Компания «Смарт-софт», российский разработчик комплексных систем сетевой безопасности, сообщает о завершении первого этапа работ по масштабному обновлению одного из старейших продуктов на российском ИБ-рынке – многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-софт».

В рамках глобального обновления Traffic Inspector будет проведен рефакторинг кода продукта, он станет кроссплатформенным и будет работать на отечественных операционных системах на базе Linux.

На первом этапе рефакторинга кода команда «Смарт-софт» провела глубокий анализ исходного кода Traffic Inspector и реализовала ряд доработок серверной части продукта, направленных на поддержание его текущей работоспособности и устранение уязвимостей.

1. Оптимизирована система проверки лицензий: уменьшено количество IP-адресов на сервере активации; создан обработчик ошибок, который будет уведомлять пользователя о причинах отказа в случае, когда активация программного обеспечения Traffic Inspector невозможна (примеры возможных причин отказа в активации: истечение срока триальной версии, исчерпание лимита допустимого количества установок ПО и т.п.)

2. Оптимизирована работа дополнительных модулей Traffic Inspector Anti-Virus powered by Kaspersky и Traffic Inspector Anti-Spam powered by Kaspersky. Исправлены ошибки, возникающие в процессе их активации. Теперь обновления баз этих модулей приходят онлайн.

3. Проведена оптимизация ядра программы, осуществлена подготовка к глобальному обновлению.

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Разработчик уведомляет всех пользователей Traffic Inspector, что текущее обновление продукта является критически важным и будет активировано автоматически при наличии доступа в интернет у локального компьютера, на котором установлен Traffic Inspector.

«Смарт-софт» также сообщает, что согласно лицензионной политике компании, базирующейся на российском законодательстве, определяющем срок действия лицензионного договора на программное обеспечение не более пяти лет, работа Traffic Inspector будет заблокирована у всех пользователей, использующих программное обеспечение более пяти лет, вне зависимости от установленной версии Traffic Inspector. Блокировка не затронет пользователей, регулярно продлевающих срок действия лицензии на Traffic Inspector.

«Текущее обновление Traffic Inspector – первая ступень в масштабной трансформации продукта. Мы знаем о привязанности многих наших пользователей к старому доброму TI и осознаем необходимость его глобального обновления. Импортозамещение также определяет свои задачи. В течение ближайших лет во всех российских государственных учреждениях и субъектах КИИ произойдет окончательный отказ от иностранных операционных систем в пользу отечественных ОС на базе Linux. Не смотря на наличие стандартных компонентов сетевой защиты в Linux, использование их ограничено сложностью настройки, недостаточной стабильностью работы и отсутствием поддержки со стороны разработчиков. “Cмарт-cофт” видит свою миссию в предоставлении рынку финансово доступного и удобного в эксплуатации продукта сетевой защиты российского производства, активно поддерживаемого разработчиком», - отметил исполнительный директор «Смарт-софт» Сергей Черномашенцев.