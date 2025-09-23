Разделы

АГАСУ Астраханский государственный архитектурно строительный университет


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 МТС улучшила мобильный интернет в районе главных университетов Астрахани 1
10.11.2023 МТС ускорила интернет в студенческом городке и на центральном стадионе в Астрахани 1
01.12.2016 «Ростелеком» развернул Wi-Fi в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

АГАСУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10131 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 256 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13776 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16808 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5727 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8452 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22434 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28641 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2600 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6041 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11962 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3873 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8516 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3127 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4805 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12807 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3903 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9541 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2278 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14249 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7199 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10451 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2266 1
Пропускная способность - Bandwidth 1810 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8995 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 1
МТС Big Data 301 1
Матвиенко Андрей 45 1
Татищев Василий 2 1
Сун-чи-ми Вадим 26 1
Шумак Кирилл 1 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 697 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1386 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 426 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 1
Армения - Республика 2355 1
Беларусь - Белоруссия 5954 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19886 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 245 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3616 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 42 1
