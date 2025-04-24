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Воеводин Евгений



24.04.2025 СФУ внедряет отечественную платформу RITM³ для цифрового моделирования транспорта Красноярского края 1
16.04.2021 Беспилотный комбайн будет работать на полях Волгоградской области 1
29.03.2017 «Ростелеком» обеспечил Wi-Fi-доступом 121 офис Сбербанка в Волгоградской области 1
08.10.2015 «Ростелеком» обеспечил Wi-Fi-доступом 119 отделений Сбербанка в Волгоградской области 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Воеводин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 2
Ростелеком 9872 2
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 3
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 25 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12665 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12359 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14574 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 63 1
Cognitive Agro Pilot 37 1
Михайлова Анна 10 2
Абалмасов Александр 1 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1038 2
Россия - РФ - Российская федерация 147773 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1426 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 766 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 726 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7964 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2733 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1709 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 241 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
Создано именных указателей - 173519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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