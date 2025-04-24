СФУ внедряет отечественную платформу RITM³ для цифрового моделирования транспорта Красноярского края

Simetra передала СФУ российскую платформу RITM³. Теперь специалисты университета будут использовать её, чтобы улучшать транспорт в Красноярском крае.

RITM³ предназначена для анализа, планирования и управления транспортной системой – на уровне региона, города или промышленного объекта. RITM³ решает задачи мониторинга, моделирования и менеджмента, начиная от стратегического планирования и оценки целесообразности проектов до оперативного управления транспортной ситуацией в городе в режиме реального времени. Архитектура цифровой платформы позволяет подключать различные модули и расширять её функциональность. Каждый модуль работает как самостоятельно, так и интегрируется с другими.

В СФУ RITM³ будет поставлена в конфигурации с модулями «Геоинформационная система (ГИС)», «Транспортное прогнозирование и моделирование» (ТПМ), а также «Цифровой двойник» (ЦД). Программное обеспечение будет применяться для разработки транспортных моделей городов Красноярского края.

«Использование отечественной платформы RITM³ открывает новые возможности для научных исследований и практического внедрения передовых решений в транспортной сфере. Это не просто программное обеспечение — это инструмент, который позволит формировать обоснованную транспортную политику в интересах жителей региона», — сказал заведующий кафедры транспорта Политехнического института СФУ Евгений Воеводин.

«Сотрудничество с СФУ — важный шаг в развитии интеллектуального транспортного планирования в регионах. Мы уверены, что применение платформы RITM³ позволит не только создать эффективные модели, но и выработать эффективные решения для устойчивого развития транспортной инфраструктуры Красноярского края», — отметил директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra Олег Яковенко.