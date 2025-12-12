Разделы

OCS расширит рынок сбыта для отечественного производителя электротехники DONEL

Компания OCS и отечественный производитель электротехники для организации рабочих мест DONEL заключили соглашение о сотрудничестве: оборудование вендора будет распространяться через распределенную партнерскую сеть и региональные офисы дистрибьютора. Партнерство позволит бренду повысить свою узнаваемость среди розничных игроков и заказчиков решений, а также увеличить доступность продукции на региональных рынках. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В продуктовый портфель OCS вошла различная электротехника бренда DONEL: розетки и розеточные блоки, напольные лючки, мини-колонны и пр. Компания производит оборудование на собственных производственных площадках в России и Китае. Решения подходят для создания инфраструктуры как офисных и жилых помещений, так и государственных учреждений. Кроме того, компания владеет обширной международной экспертизой в области производства оборудования для гражданского и жилищного строительства и, помимо готовой продукции, разрабатывает кастомизированные проекты с различной комплектацией и цветовыми решениями.

Партнерство с OCS позволит вендору повысить узнаваемость бренда DONEL на российском рынке: новый канал сбыта охватывает 7 тыс. компаний, действующих в десятках регионов России, в том числе розничные сети электроники. Также в рамках сотрудничества вендор будет участвовать в мультибрендовых проектах и сотрудничать с OEM-производителями.

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

«В текущей рыночной ситуации, когда многие зарубежные бренды ушли из страны, очень важно поддерживать российских производителей. Компания DONEL предлагает надежные и конкурентоспособные продукты, которые станут хорошей альтернативой иностранному оборудованию. Наши партнеры смогут получить не только готовые решения бренда, но и индивидуально разработанные — с необходимыми комплектацией и цветом», — отметил Юрий Гошуков, директор департамента инфраструктуры и инженерных систем OCS.

«В партнерстве с OCS компания Donel представит клиентам комплексную линейку продуктов, призванных сделать использование электроприборов максимально удобным и безопасным. Мы видим значительные перспективы в сотрудничестве с OCS, это важный и ответственный шаг, который позволит нам вывести качество обслуживания клиентов на новый уровень. Надеемся, что мы сможем упростить задачи клиентов по комплектации объектов, предлагая действительно широкий ассортимент высококачественного электрооборудования для рабочих мест. Помимо существующих стандартных продуктов, мы производим в Москве офисные блоки розеток из различного по форме профиля по требованиям заказчиков. Это ускоряет сроки поставки и позволяет заказчикам получить продукт без компромиссов и переплат. Компания Donel непрерывно развивает ассортимент продукцией как сугубо профессионального использования, так и подходящей для офисов малого формата и домашнего использования. Вместе с OCS мы предложим клиентам выбор продуктов для большего удобства пользования электроприборами», — сказал Павел Баранник, коммерческий директор DONEL.

