Операционная система «АльтерОС» совместима с решениями RuDesktop

«АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, и компания «Передовые технологии», специализирующаяся на разработке решений для удаленного доступа и управления устройствами, подтвердили полную совместимость операционной системы «АльтерОС» с продуктами RuDesktop. По итогам тестовых испытаний стороны подписали сертификат совместимости, подтверждающий стабильность и корректность взаимодействия платформ. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Использование «АльтерОС» и RuDesktop в связке предоставляет бизнесу и государственным организациям единое решение для удаленного доступа, инвентаризации оборудования, автоматической установки ПО и технической поддержки пользователей.

RuDesktop — кроссплатформенные решения для профессионального управления ИТ-инфраструктурой, включающие продукты для удаленного доступа RuDesktop УД и унифицированного управления устройствами RuDesktop UEM. Оба решения поддерживают широкий спектр операционных систем, включая зарубежные и российские, а также входят в Единый реестр российского ПО.

«АльтерОС» — российская операционная система для решения прикладных задач, соответствующая всем установленным в России стандартам. «АльтерОС» представляет комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и пользовательскими приложениями. Предназначена для работы как с отечественным, так и с зарубежным ПО. Внесена в единый реестр российского ПО.

«Совместимость RuDesktop с "АльтерОС" — важный шаг в развитии экосистемы российского ПО. Пользователи получают надежный инструмент для удаленного администрирования, который не только соответствует требованиям безопасности, но и упрощает работу с гетерогенной ИТ-инфраструктурой. Это особенно актуально для компаний, которые активно реализуют политику импортозамещения», — сказал Виктор Иванов, руководитель по развитию ИТ продукта компании «Передовые технологии».

«Наши решения призваны поддерживать привычные каждодневные процессы заказчиков. Совместная работа продуктов расширяет возможности корпоративных пользователей, обеспечивая удобное и безопасное управление устройствами. Это позволяет компаниям снизить зависимость от зарубежных решений и повысить эффективность работы ИТ-служб», — сказала Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».