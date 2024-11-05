RuDesktop представит свои передовые решения в области удаленного доступа и управления ИТ-инфраструктурой на CNews Forum

На CNews Forum 2024 компания RuDesktop планирует представить свои передовые решения в области удаленного доступа и управления ИТ-инфраструктурой. Особый акцент будет сделан на новых функциях программного обеспечения, появившихся в версии RuDesktop 2.7.

Участие в форуме является стратегически важным шагом для RuDesktop. Это не только возможность продемонстрировать свои инновации широкой аудитории, но и шанс установить новые партнёрские отношения, которые могут стать ключевыми для дальнейшего развития компании. В рамках форума запланированы встречи с представителями как коммерческих компаний, так и государственных организаций, чтобы обсудить потенциал сотрудничества в области цифровой трансформации.

Руководство RuDesktop отмечает, что участие в таких значимых событиях позволяет не только укрепить позиции компании на рынке, но и быть в курсе самых последних тенденций и инноваций в индустрии. Это, в свою очередь, открывает новые горизонты для развития и совершенствования предлагаемых решений.

Компания приглашает всех заинтересованных партнеров и клиентов посетить её стенд на CNews Forum, чтобы ознакомиться с новыми продуктами и провести переговоры о потенциальных совместных проектах. Участие в форуме обещает стать для RuDesktop очередным шагом к расширению присутствия на рынке.