ГК Softline расширит поддержку клиентов в рамках партнерства с компанией «МойОфис»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, расширяет сотрудничество с «МойОфис», российской компанией-разработчиком офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций. Компании заключили контракт на поставку пакета сервисных услуг «МойОфис Максимо для Партнеров», что позволит ГК Softline повысить уровень компетенций в сервисной поддержке заказчиков и предоставить им новые возможности в ходе внедрения отечественных решений. Данное сотрудничество соответствует стратегии группы компаний по развитию портфеля импортонезависимых решений и услуг для обеспечения цифровой трансформации российских предприятий. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В рамках договора ГК Softline получает доступ к максимально возможному уровню профессионального сервиса, включая инженерную поддержку на этапе внедрения продуктов «МойОфис», консультации, рекомендации, анализ проблем и передачу знаний — чтобы предотвратить распространенные проблемы и сократить время простоев систем. За ГК Softline закреплен индивидуальный руководитель проекта сопровождения, который отвечает за составление плана услуг. Помимо основных консультаций доступны обучающие мероприятия по техническим аспектам поддержки продуктов «МойОфис» на продвинутом уровне. Эти мероприятия могут проводиться очно или дистанционно. Пакет «МойОфис Максимо» предлагается в дополнение к расширенному и премиальному уровням технической поддержки с доступом к новым опциям.

«Мы гордимся нашим многолетним сотрудничеством с ГК Softline — вот уже 10 лет компания выбирает наши продукты для своих клиентов, что подтверждает высокое качество и надежность нашего программного обеспечения. Мы рады расширить наше взаимодействие и предложить российским компаниям лучшие решения для эффективной работы с документами и коммуникации. Пакет «МойОфис Максимо для Партнеров» включает такие инструменты и ресурсы, которые помогают нашим партнерам быстрее и качественнее внедрять продукты «МойОфис» в инфраструктуру заказчиков», — отметил Петр Фурсов, руководитель дирекции технологических сервисов «МойОфис».

«Мы рады сообщить, что теперь у наших специалистов появился доступ к широкому спектру услуг, связанных с поддержкой и внедрением продуктов компании «МойОфис». Благодаря этому сотрудничеству наша компания получит возможность ускорить внедрение продуктов «МойОфис» для наших клиентов. Это, в свою очередь, позволит нам существенно повысить эффективность работы и улучшить взаимодействие с партнерами и заказчиками. Мы ожидаем, что возрастет скорость обработки запросов, а также появится приоритетный доступ к экспертам второй и третьей линии сопровождения», — сказал Дмитрий Машков, директор департамента Премьер Сервисов ГК Softline.