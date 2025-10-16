Российский производитель электроники в 30 раз увеличит выпуск магнитов для БПЛА

НПП «Исток» им. Шокина увеличит выпуск различного типа магнитов в несколько десятков раз. Они необходимы для производства дронов, а также ракет. Производство таких магнитов в России ограничено, большинство потребностей рынка покрывает пока Китай.

Россия намагничивается

Как выяснил CNews, производитель радиоэлектроники АО НПП «Исток» им. Шокина в 30 раз к 2027 г. увеличит выпуск самарий-кобальтовых магнитов (Sm-Co-Fe-Cu-Zr), применяемых при производстве беспилотников. Их выпуск должен достичь 60 тонн в год. Об этом в рамках форума «Микроэлектроника 2025» сообщил начальник научно-производственного комплекса 10 «Истока» Сергей Шумкин.

Согласно презентации, до 2022 г. «Исток» производил только две тонны магнитов. По данным Шумкина, масштабный проект финансируется за счет собственных средств.

Производство неодимовых магнитов (Nd-Fe-B) планируется увеличить в 20 раз до 20 тонн к 2027 г. То есть рост с одной тонны, которую мог производить «Исток» в 2022 г. Этот проект финансируется не только за счет собственных, но и бюджетных средств.

Рынок магнитов в России

По данным «Истока», в 2024 г. объем рынка постоянных магнитов в России составил 739 тонн.

Основными сегментами являются магниты Nd-Fe-B и SM-So магниты, доля которых в натуральном выражении составляют 78% и 18% соответственно.

Сегмент рынка магнитов ND-Fe-B в 2017-2024 гг. вырос до 587,2 тонн (4679,8 млн руб.). До 2030 г. этот рынок увеличится до 861 тонны (9182 млн руб.).

Будущим драйвером их роста станет освоение производства БПЛА и робототехники в России, следует из презентации «Истока».

Что это за магниты

Самарий-кобальтовые (Sm–Co–Fe–Cu–Zr) и неодимовые (Nd–Fe–B) — это две принципиально разные группы твердых постоянных магнитов, отличающиеся по химии, магнитным характеристикам, температурной стабильности, стоимости и технологиям изготовления, пояснила CNews Ольга Квашенкина, гендиректор холдинга SNDGLOBAL, контрактная разработка электроники.

SmCo – это сплавы на основе самария и кобальта (структуры Sm₂Co₁₇ или Sm₁Co₅ с добавками железа, меди и циркония). Они отличаются более низкой остаточной индукцией Br по сравнению с лучшими NdFeB, но при этом имеют значительно более высокую коэрцитивную силу, стабильность магнитных свойств при нагреве и устойчивость к коррозии. NdFeB, напротив, обеспечивает более высокую максимальную энергетическую плотность (BHmax) – при одинаковом объеме он создает сильнее магнитное поле.

SmCo применяют там, где важнее стабильность параметров при высоких температурах (порядка сотен градусов), там, где недопустима деградация при температурных циклах и где требуется высокая коэрцитивность: авиация и космос, турбомашины, некоторые элементы авиационной и космической электроники, гироскопы, датчики, оборудование для нефтегазовой и ядерной промышленности.

NdFeB — это «рабочая лошадка» для электрических двигателей малой и большой мощности (включая сервоприводы, приводы станков, бытовую технику, двигатели электротранспорта и гибридов при условии термозащиты), генераторов для ветроэнергетики (в тех конфигурациях, где не критичен перегрев), жестких дисков, микродинамиков, медицинского и бытового оборудования, говорит Квашенкина.

Рост производства БПЛА

Как сообщал Президент России Владимир Путин, российским военным за 2024 г. было поставлено более 1,5 млн беспилотников. Ежедневно на передовую поставлялось около четырех тыс. FPV-дронов. А для производства такого количества устройств необходимо около 200 тонн магнитов.

К 2035 г., по данным «Истока», весь рынок дронов в России составит 308,4 млрд руб. При этом большая придется на военные БПЛА (176 млрд руб.). Остальная — на гражданские дроны (132,4 млрд руб.).

Военные пойдут Министерству обороны. Большая часть гражданских займут дроны для промышленности (92,8 млрд руб.). 38,1 млрд руб. — на логистику, 31,4 млрд руб. — в госсектор (безопасность, картография и пр.). Следом идут сельское хозяйство (25,2 млрд руб.), нефтегазовая отрасль (22,6 млрд руб.) и др.

Проблемы рынка

Среди проблем производства магнитов в России в «Истоке», например, выделяют экспортные ограничения и отсутствие необходимых месторождений редкоземельных металлов.

По словам Квашенкиной, масштаб отечественного производства постоянных редкоземельных магнитов ограничен: Россия имеет технологии и отдельные производства (включая изготовление SmCo на специализированных предприятиях), но покрытие внутреннего спроса, особенно по NdFeB-магнитам массового уровня, остается ограниченным; большая часть объемов и исходных материалов импортируется, причем ключевым внешним поставщиком для NdFeB на мировом рынке остается Китай.

Число российских производителей магнитов не велико, и сектор представляют несколько профильных предприятий и НИОКР-лабораторий — от специализированных заводов, выпускающих SmCo-магниты для высокотемпературных и оборонных применений, до небольших компаний, развивающих NdFeB-направления, отмечает глава SND Global.

По ее словам, отраслевой ландшафт характеризуется фрагментированностью и концентрацией по нескольким узким игрокам, а также сильной зависимостью от импортных входных материалов и оборудования.

«Увеличение производства отдельных компаний — важный положительный сигнал, но он не решает в одиночку проблемы цепочки поставок и масштабирования», — заключила Квашенкина.

Среди важных отраслевых задач по магнитам присутствуют собственные разработки продукции гражданского назначения, а также поставки ОКР для выпуска образцов и испытаний постоянных магнитов, заключил Шумкин.