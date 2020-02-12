«Ростех» и «Ростелеком» хотят потратить 92 миллиарда на создание российского 5G-«железа»
Сколько нужно инвестиций на разработку оборудования и сервисов 5G
В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты по развитию сетей пятого поколения мобильной связи (5G). Документ был подготовлен «Ростелекомом» и госкорпорацией «Ростех» в рамках соответствующего контракта с Правительством.
Согласно документу, инвестиции в разработку оборудования и сервисов 5G в период до 2024 г. составят 92,7 млрд руб. Из этой суммы 20 млрд руб. выделит федеральный бюджет.
В том числе 25,7 млрд руб. уйдет на разработку продуктов из блока «Радио сеть» - антенны, радио модуль (RU), модуль распределения (DU), центральный модуль (CU). 17 млрд руб. будет направлено на разработку продуктов из блока «Опорная сеть» - продуктовой линейки ядра сети 5GC и IMS-системы.
6,5 млрд руб. будет направлено на разработку цифровых платформ: платформу управления, конфигурации и мониторинга сети радиодоступа, платформу управления, конфигурации и мониторинга транспортной сети, платформу управления и оркестрации сети ЦОД и платформу виртуализации физических ресурсов.
Еще 720 млн руб. потребуется для определения технических требований и разработку программного обеспечения. В части развития сервисов 6,5 млрд руб. уйдет на экосистемные проекты, 3,2 млрд руб. – на малые формы предпринимательства, 3 млрд руб. – на комплексные инфраструктурные проекты.
|№
|Наименование целевого показателя
|Единицы измерения
|2019 г.
|2020 г.
|2021 г.
|2022 г.
|2023 г.
|2024 г.
|2030 г.
|1
|Уровень готовности отечественных решений для реализации сетей связи 5G/IMT-2020, соответствующих актуальным релизам стандарта 3GPPсетей связи 5G/IMT-2020
|УГТ
|2
|3
|3
|5
|6
|8
|9
|1.2
|Количество коммерческих инсталляций отечественной опорной сети (ядра мобильной сети) развертывания сетей связи 5G/IMT-2020
|Единицы
|0
|0
|0
|0
|0
|Не менее 1
|Не менее 5
|2
|Количество городов с населением не менее 1 млн человек, в которых развернуты сети связи 5G/IMT-2020, с использованием отечественногооборудования
|Единицы
|0
|-
|-
|-
|-
|Не менее 10
|15
|2.2
|Количество городов с населением не менее 1 млн человек, в которых развернуты пилотные зоны сетей связи 5G/IMT-2020, с приоритетным использованием отечественногооборудования
|Единицы
|0
|-
|43 891
|43 954
|-
|-
|-
|3
|Доля отечественного оборудования в инфраструктуре коммерческих сетей операторов связи в РоссийскойФедерации
|Проценты
|0
|-
|-
|-
|-
|303
|703
|4
|Общее количество произведенных базовых станций для развертываниясетей связи 5G/IMT-2020 в Российской Федерации
|Единицы
|0
|-
|-
|100
|5 000
|20 000
|200 000
|5
|Объем бюджетных грантов, направленных на поддержку разработки отечественных решений сетей 5G/IMT- 2020
|Млрд руб.
|0
|4,75
|5,25
|4,45
|3,3
|2,25
|-
|6
|Объём средств из внебюджетных источников финансирования разработки отечественных решений сетей 5G/IMT- 2020
|Млрд руб.
|0
|2,03
|2,25
|2,77
|7,7
|5,25
|-
|7
|Количество проектов в ключевых отраслях экономики (городскоехозяйство, промышленность, логистика), разработанных в рамках экосистемы поддержки сервисов на базе сетей 5G, критичных к особенностям технологии (высокая скорость, низкая задержка, высокая плотность подключения)
|Единицы
|0
|3
|3
|15
|15
|20
|50
|8
|Количество созданных в рамках экосистемы поддержки сервисов на базе сетей 5G отраслевых цифровых платформ (в том числе в сфере транспорта, логистики, городской среды, медиа и развлечения),функционирование которых требует высокоскоростной передачи данных c минимальной задержкой для массовоймежмашинной связи
|Единицы
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|8
Источник: CNews AnalyticsПерейти к полной таблице
В 2020 г. будет создан полигон на базе отечественных технологий 5G для тестирования отраслевых сервисов. Затем будут разработаны требования по информационной безопасности разрабатываемых решений.
К 2030 г. в ключевых отраслях экономики (городское хозяйство, промышленность, логистика) будет разработано в рамках экосистемы поддержки сервисов на базе сетей 5G 50 проектов, критичных к особенностям технологии (высокая скорость, низкая задержка, высокая плотность подключения). В рамках этой же экосистемы будет создано восемь отраслевых цифровых платформ (в том числе в сфере транспорта, логистики, городской среды, медиа и развлечений), функционирование которых потребует высокоскоростной передачи данных с минимальной задержкой для массовой межмашинной связи.
Преференции для отечественных производителей 5G и их клиентов из числа операторов связи
Основная мысль, которой придерживаются авторы документа – это поддержка отечественных производителей 5G. Предлагается, что выделившиеся после конверсии частоты в самом востребованном для 5G диапазоне – 3,4-3,8 ГГц – можно будет отдать операторам связи при условии использования ими только отечественного оборудования.
В 2020 г. Государственная комиссия по радиочастотам сможет выделить частоты в этом диапазоне для создания тестовых зон 5G, в 2022 г. – уже для полноценной эксплуатации. Сейчас использование указанного диапазона сетями 5G невозможно из-за спутниковых систем связи, в том числе систем связи Минобороны и ФСО.
Для поддержки отечественных производителей 5G-оборудования запланирован ряд мер: снижение таможенных ставок на импортную электронную компонентную базу (ЭКБ), производство которой отсутствует на территории России; изменение таможенного регулирования в части создания заградительных барьеров для ввоза готового оборудования для создания сетей 5G (в случае наличие в реестре российского радиоэлектронного оборудования прямых аналогов) и внесение изменений в консорциум 3GPP о стандартизации отечественных средств криптографической защиты.
|№ п/п
|Наименование продукта или сервиса
|Наименование продукта или сервиса
|Отрасль
|Срок окончания разработки
|Срок вывода на рынок
|Описание продукта и ключевых потребительских характеристик
|Ожидаемый результат
|Ожидаемое финансирование, тыс. рублей
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Итого, за весь период
|1
|Продукт 1 - Cоздание линейки продукта«Радио сеть»
|Продукт 1 - Cоздание линейки продукта«Радио сеть»
|Телекоммуникации
|2020-2022
|2023- 2024
|1. Антенны;2. Радио модуль (RU).3. Модуль распределения (DU).4. Центральный модуль (CU).
|Разработано отечественное комплексноерешение для сетей связи 5G/IMT-2020
|2 716 648
|10 115 122
|10 215 641
|2 232 076
|400 513
|25 680 000
|2
|Продукт 2 – Создание линейки продукта«Опорная сеть»
|Продукт 2 – Создание линейки продукта«Опорная сеть»
|Телекоммуникации
|2020-2022
|2023-2024
|1. Продуктовая линейка ядра сети 5GC.2. IMS система.
|Разработано отечественное комплексноерешение для сетей связи 5G/IMT-2020
|9 900 628
|3 793 171
|2 488 425
|480 663
|377 113
|17 040 000
|3
|Продукт 3 – Создание линейки продукта«Цифровые платформы»
|Продукт 3 – Создание линейки продукта«Цифровые платформы»
|Телекоммуникации
|2020-2022
|2023-2024
|1. Платформа управления,конфигурации и мониторинга сети радиодоступа.2. Платформа управления,конфигурации и мониторинга транспортной сети.3. Платформа управления и оркестрации сети ЦОД.4. Платформа виртуализации физических ресурсов.
|Разработано отечественное комплексноерешение для сетей связи 5G/IMT-2020
|1 000 870
|1 706 585
|392 909
|2 972 404
|487 231
|6 560 000
|4
|Продукт 4 - «Технические требования и программное обеспечение»
|Продукт 4 - «Технические требования и программное обеспечение»
|Телекоммуникации
|2020-2022
|2023-2024
|1. Определение требований для линейки продуктов
|Разработано отечественное комплексноерешение для сетей связи 5G/IMT-2020
|530 000
|190 000
|-
|-
|-
|720 000
|5
|Развитие сервисов – малые формыпредпринимательства
|-
|600 000
|600 000
|1 000 000
|1 000 000
|3 200 000
|6
|Развитие сервисов – комплексныеинфраструктурные проекты
|1 000 000
|1 000 000
|1 000 000
|3 000 000
|7
|Развитие сервисов – экосистемные проекты
|500 000
|500 000
|900 000
|2 300 000
|2 300 000
|6 500 000
|8
|Прочее (организация кооперации, внедрение и тд.)
|150 000
|-
|-
|16 500 000
|13 350 000
|30 000 000
|Итого, по годам
|15 798 146
|17 904 878
|15 596 976
|25 485 143
|17 914 857
|92 700 000
Источник: CNews Analytics
Для сотовых операторов, которые будут использовать отечественное оборудование 5G, также предусмотрен ряд льгот: субсидирование Главного радиочастотного центра в части обеспечения пониженной платы за проведение экспертизы электромагнитной совместимости для радиоэлектронных средств таких операторов связи, упрощение процедуры выхода на оптовые рынки электроэнергии, упрощение процедур получения санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора на проектную документацию (формата Р1) и ввод в эксплуатацию передающих радиотехнических объектов (форма Р2).
Объем капитальных вложений в строительство сетей связи 5G к 2030 г. составит 241 млрд руб. За счет закупки операторами связи инфраструктурного оборудования для создания и развития сетей связи 5G российскими производителями будет получено 50 млрд руб., еще 52 млрд руб. будет получено за счет экспорта данного оборудования.
5G в России к 2030 году
Авторы дорожной карты прогнозируют, что уровень технологической готовности (УГТ) отечественных решений для реализации сетей связи 5G, соответствующий актуальным релизам стандарта 3GPP, повысится с «2» в 2019 г. до максимальной отметки «9» в 2030 г.
В инфраструктуре коммерческих сетей связи 5G доля отечественного оборудования составит 30% к 2024 г. и 70% к 2030 г. В странах, с которыми Россия заключит межгосударственные соглашения о партнерстве, доля отечественного оборудования в инфраструктуре 5G-сетей составит 40%.
В России будет произведено 20 тыс. базовых станций 5G к 2024 г. и 200 тыс. к 2030 г. Количество коммерческих инсталляций отечественной опорной сети (ядра мобильной сети) развертывания сетей 5G составит к 2030 г. не менее пяти.
К 2024 г. в России будет не менее 10 городов-миллионников, покрытых сетями 5G, к 2030 г. – не менее 15. К 2024 г. в российских сетях 5G будет 5 млн абонентов eMBB (один из трех сценариев применения 5G, ориентированный на беспроводной широкополосный доступ), к 2030 г. - 50 млн.
На базе ведущих вузов, образовательных центров и операторов связи к 2030 г. будут созданы девять лабораторий в целях пилотирования технологии 5G. Будет создана инновационная инфраструктура (включая акселерационные программы, инкубаторы и т.д.), позволяющая сформировать «воронку» отраслевых для не менее чем 5 тыс. проектов с целью реализации сервисов на базе высокотехнологичного направления 5G.
К 2024 г. 4 тыс. специалистов пройдут программы дополнительного образования в области мобильных сетей связи 5G. Число специалистов, закончивших магистратуру (специалитет) в данной области, составит 2 тыс. 25 организаций будут использовать образовательные программы в области сетей 5G. Место России в интегральном рейтинге (по источникам научных публикаций, патентов и инвестиций) стран по развитию высокотехнологического направления 5G повысится с «14» в 2019 г. до «5» в 2030 г.