Konica Minolta представила многоязычную систему устного перевода для госучреждений Японии

Центр бизнес-инноваций Konica Minolta в Японии (BIC) разработал многоязычную службу устного перевода KOTOBAL. Она создана, чтобы упростить коммуникации между сотрудниками финансовых и правительственных учреждений с иностранными гражданами.

Задача системы – упростить общение в ситуациях, когда для разговора требуются технические термины. Результаты машинного перевода выводятся на экран планшета и объединяются с устным переводом оператора по видеосвязи. Новое решение можно использовать на стойках регистрации финансовых и правительственных учреждений, а также в агентствах недвижимости, аптеках и других организациях.

При разработке системы KOTOBAL использовались технологии, лежащие в основе многоязычного помощника для медицинских учреждений MELON. Он был запущен в Японии в ноябре 2016 года.

По данным Министерства юстиции, число иностранных граждан, проживающих в Японии, в конце 2018 года достигло рекордного уровня и превысило отметку в 2,73 млн человек. Ожидается, что этот показатель вырастет ещё на 340 тыс. человек в течение ближайших пяти лет в связи с пересмотром Закона об иммиграционном контроле и признании беженцем в апреле 2019 года.

Это, в свою очередь, приведёт к росту обращений иностранных граждан в финансовые и правительственные учреждения. Трудности в общении увеличат нагрузку на сотрудников служб регистрации: например, даже на выполнение рутинных процедур будет требоваться больше времени.

Финансовые учреждения обязаны отслеживать и расследовать подозрительные транзакции, чтобы предотвратить легализацию незаконных доходов. Проведение подобных проверок у иностранных граждан снова усложняет языковой барьер.

Система KOTOBAL объединяет функции машинного перевода на основе искусственного интеллекта и взаимодействие с оператором по видеосвязи. Служба поддерживает 13 языков: английский, китайский, корейский, португальский и испанский языки по умолчанию; вьетнамский, тайский, русский, тагальский, непальский, индонезийский, хинди и французский дополнительно. Выбор языков основан на «Комплексных мерах по найму и адаптации иностранных сотрудников» – документе Министерства юстиции Японии.

Система повышает качество услуг финансовых и правительственных учреждений, а также помогает иностранным гражданам. Таким образом, Konica Minolta помогает обществу избавиться от языковых барьеров и трудностей в общении.

В основе машинного перевода KOTOBAL лежит система перевода речи, разработанная Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT). Система, созданная на базе японских исследований и разработок, предоставляет перевод высокого качества. Также Konica Minolta создала специальное приложение – при его разработке специалисты ориентировались на опыт работы с медицинскими учреждениями.

В режиме чата в приложении доступна функция сохранения журналов разговоров. Если пользователю требуется более содержательное общение, он может в режиме 24/7 связаться по видеосвязи с оператором синхронного перевода. В сочетании с функцией чата это обеспечивает взаимное понимание обеих сторон.

KOTOBAL — это решение для перевода, подходящее различным организациям. Изначально оно было разработано для отделов регистрации финансовых и правительственных учреждений. Система уже применялась компанией Japan Post Co., Ltd. и крупными финансовыми организациями в рамках программы пилотного внедрения.

Центр бизнес-инноваций (BIC) Konica Minolta в Японии официально запустит службу до конца этого года. Дополнительно в ней будет реализована функция словаря для сохранения уникальных технических терминов из различных отраслей, чтобы повысить точность перевода.

Центры бизнес-инноваций Konica Minolta (BIC) открыты в пяти регионах мира и являются основным драйвером роста компании. Центры созданы, чтобы компания могла лучше удовлетворять потребности клиентов и помогать развитию общества.

Команда центров бизнес-инноваций работают с бизнесом на протяжении всего жизненного цикла его развития: от идеи до реализации. Центры тесно сотрудничают с университетами, исследовательскими организациями, компаниями-партнёрами и стартапами.