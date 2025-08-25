Разделы

Техника
|

«Авито»: средняя цена нового смартфона снизилась на 10% за квартал

Аналитики «Авито» изучили динамику цен на новые смартфоны во II квартале 2025 г. и сравнили их с предыдущим кварталом. Выяснилось, что за этот период они снизились на 10%. Заметнее всего подешевели смартфоны OnePlus — на 17%. Также снизились цены на последние флагманы Apple и Samsung. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Во II квартале 2025 г. новые смартфоны на Авито подешевели на 10%. Среди популярных брендов сильнее всех цена снизилась на смартфоны OnePlus — они стали дешевле на 17%. В среднем они обходились пользователям в 52 тыс. руб. в новом состоянии. На втором месте — смартфоны Infinix. Цены на них снизились на 15%, в среднем они стоили 11 тыс. руб. в новом варианте. Топ-3 замыкает Tecno — новые смартфоны этого бренда стали дешевле на 13% и в среднем обходились пользователям в 11 тыс. руб.

Apple и Samsung

Также на 12% подешевели смартфоны Samsung. Из них наиболее заметное снижение в цене показала модель Galaxy S24 — она стала дешевле на 23% и стала стоить 45 тыс. руб. Также на 22%, до 38 тыс. руб. подешевела Galaxy S23 и на 21%, до 37 тыс. руб. — Galaxy S24 FE.

Устройства Apple стали продаваться на 11% дешевле. Из новых гаджетов яблочного бренда заметнее всего подешевели iPhone 14 — на 21%, до 43 тыс. руб. На 20% меньше стали стоить iPhone 13 Pro — их во II квартале 2025 г. покупали в среднем за 42 тыс. руб. в новом состоянии. На 19% снизилась цена на iPhone 13 — они в среднем обходились покупателям в 35 тыс. руб.

Доступные флагманы

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»
цифровизация

Цены упали в том числе и на последнюю линейку флагманов Apple и Samsung. Это связано с эффектом высокой базы I квартала 2025 г., когда цены были выше из-за курса валют. Так, за квартал iPhone 16 Pro подешевел на 15% и стал стоить в среднем 85 тыс. руб. iPhone 16 потерял в цене 14% и стал обходиться в 62 тыс. руб., а iPhone 16 Pro Max подешевел на 11%, до 92 тыс. руб. А Samsung Galaxy S25 Ultra стал дешевле на 20% по сравнению с прошлым кварталом, его средняя цена составила 79 тыс. руб. Модели Galaxy S25+ и Galaxy S25 подешевели на 16% до 66 тыс. руб. и 59 тыс. руб. соответственно. Это также может быть связано с выходом нового Samsung Galaxy S25 Edge.

«Снижение цен на смартфоны популярных брендов связано сразу с несколькими факторами. Одна из ключевых причин — выход новых линеек гаджетов, после которых старые устройства закономерно теряют в цене. Кроме того, укрепление курса рубля способствует снижению стоимости гаджетов в закупке, что влияет на конечную стоимость для потребителя», — отметил Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Долой Китай. TSMC срочно убирает китайское оборудование с площадок по выпуску передовых 2-нанометровых чипов

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

В России начался массовый выпуск химиката, нужного для производства электроники. До сих пор его импортировали

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Samsung, Xiaomi и другие согласились ставить в смартфоны госмессенджер Max. Его будут встраивать в Ozon, Wildberries и «Авито»

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: