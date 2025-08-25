«Авито»: средняя цена нового смартфона снизилась на 10% за квартал

Аналитики «Авито» изучили динамику цен на новые смартфоны во II квартале 2025 г. и сравнили их с предыдущим кварталом. Выяснилось, что за этот период они снизились на 10%. Заметнее всего подешевели смартфоны OnePlus — на 17%. Также снизились цены на последние флагманы Apple и Samsung. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Во II квартале 2025 г. новые смартфоны на Авито подешевели на 10%. Среди популярных брендов сильнее всех цена снизилась на смартфоны OnePlus — они стали дешевле на 17%. В среднем они обходились пользователям в 52 тыс. руб. в новом состоянии. На втором месте — смартфоны Infinix. Цены на них снизились на 15%, в среднем они стоили 11 тыс. руб. в новом варианте. Топ-3 замыкает Tecno — новые смартфоны этого бренда стали дешевле на 13% и в среднем обходились пользователям в 11 тыс. руб.

Apple и Samsung

Также на 12% подешевели смартфоны Samsung. Из них наиболее заметное снижение в цене показала модель Galaxy S24 — она стала дешевле на 23% и стала стоить 45 тыс. руб. Также на 22%, до 38 тыс. руб. подешевела Galaxy S23 и на 21%, до 37 тыс. руб. — Galaxy S24 FE.

Устройства Apple стали продаваться на 11% дешевле. Из новых гаджетов яблочного бренда заметнее всего подешевели iPhone 14 — на 21%, до 43 тыс. руб. На 20% меньше стали стоить iPhone 13 Pro — их во II квартале 2025 г. покупали в среднем за 42 тыс. руб. в новом состоянии. На 19% снизилась цена на iPhone 13 — они в среднем обходились покупателям в 35 тыс. руб.

Доступные флагманы

Цены упали в том числе и на последнюю линейку флагманов Apple и Samsung. Это связано с эффектом высокой базы I квартала 2025 г., когда цены были выше из-за курса валют. Так, за квартал iPhone 16 Pro подешевел на 15% и стал стоить в среднем 85 тыс. руб. iPhone 16 потерял в цене 14% и стал обходиться в 62 тыс. руб., а iPhone 16 Pro Max подешевел на 11%, до 92 тыс. руб. А Samsung Galaxy S25 Ultra стал дешевле на 20% по сравнению с прошлым кварталом, его средняя цена составила 79 тыс. руб. Модели Galaxy S25+ и Galaxy S25 подешевели на 16% до 66 тыс. руб. и 59 тыс. руб. соответственно. Это также может быть связано с выходом нового Samsung Galaxy S25 Edge.

«Снижение цен на смартфоны популярных брендов связано сразу с несколькими факторами. Одна из ключевых причин — выход новых линеек гаджетов, после которых старые устройства закономерно теряют в цене. Кроме того, укрепление курса рубля способствует снижению стоимости гаджетов в закупке, что влияет на конечную стоимость для потребителя», — отметил Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».