DiHouse представила на российском рынке новые продукты Ugreen

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представила на российском рынке новые продукты Ugreen: мобильные зарядные станции, солнечные панели, мощный внешний аккумулятор и сумки. Техника и аксессуары бренда идеально подойдут для тех, кто любит сохранять комфортные условия жизни и возможность пользоваться электроприборами и мобильными девайсами дома, на природе и в поездках.

Компактные зарядные станции Ugreen PowerRoam GS600 и GS1200 оснащены литиевым аккумулятором емкостью 212800 мАч и 320000 мАч соответственно. Они способны в течение долгого времени питать электроэнергией различные мобильные приборы, бытовую технику и многое другое. Например, PowerRoam GS600 может зарядить смартфон 58 раз, камеру — 41 раз или в течение 14 часов обеспечивать бесперебойную работу мини-холодильника. Благодаря технологии U-Turbo — алгоритмам, снижающим и балансирующим напряжение, станция позволяет использовать девайсы мощностью до 2500 Вт. При подключении на дисплее сразу появляется время, в течение которого она может питать это устройство.

Также на LCD-дисплее отображается информация об уровне заряда батареи и времени работы при имеющейся нагрузке, данные о Wi-Fi- или Bluetooth-соединениях, о системе охлаждения (2 вентилятора), а также различные коды сбоя и предупреждения о возможных перегрузках. Контролировать показатели и управлять функциями прибора можно также со смартфона с помощью мобильного приложения Ugreen.

Обе станции имеют множество удобных зарядных портов: два — USB-C мощностью 100 Вт и два — USB-A мощностью 22,5 Вт, поддерживающие функции быстрой зарядки, порт для автомобильного зарядного устройства и 2 розетки. Отличаются они только характеристиками некоторых портов.

Для зарядки самого устройства на станциях имеются 3 разъема: от розетки переменного тока, от солнечной батареи и для использования в автомобиле. Благодаря режиму быстрой зарядки PowerZip прибор можно зарядить за 1,5 часа, а до 80% — всего за 50-60 минут. Если использовать энергию от солнечных панелей, то полная зарядка займет 4 часа.

Станции оснащены защитой от перезарядки: при 100% сработает переключатель. Эта функция поможет продлить жизнь батареи до 10 лет. По заявлению производителя приборы выдерживают до 3000 циклов зарядки. А их мощная начинка защищена высокопрочным корпусом из поликарбоната ABS. Ей не страшны тряска, вибрации, падения или удары.

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Дополнительную защиту зарядным станциям обеспечат также прочные и легкие сумки Ugreen LP667, созданные специально для безопасной переноски и хранения PowerRoam. Аксессуары изготовлены из износостойкого влагонепроницаемого материала высокой прочности. Усиленная внутренняя часть помогает защитить прибор от перегрева и переохлаждения. Конструкция ручек позволяет носить сумку на плече или в руках, боковые карманы открывают доступ к основным разъемам, благодаря чему станцию можно использовать не доставая из сумки.

Компактные складные солнечные панели Ugreen SC100 и SC200 мощностью 100 Вт и 200 Вт соответственно позволяют обеспечить энергией электроприборы в любом месте. Панели не оснащены преобразователем электроэнергии, поэтому, чтобы воспользоваться ими необходимо дополнительное устройство, например, зарядные станции PowerRoam. Они способны питать энергией и саму станцию, и подключенные к ней приборы. Благодаря встроенному MPPT-контроллеру солнечные панели Ugreen в несколько раз эффективнее сохраняют и передают энергию.

Панели очень легко и быстро устанавливаются. С помощью встроенных ножек можно регулировать угол наклона и менять его в зависимости от положения солнца. Собираются панели в одно движение, закрепляются с помощью магнитов, а для удобной переноски они оснащены встроенными ручками.

Последняя новинка — компактный и супермощный пауэрбанк Ugreen PB205 емкостью 25000 мАч 145Вт PD. Прибор станет идеальным помощником в любом путешествии или командировке: он может 5 раз зарядить iPhone 14, и 3 раза — Samsung S23. Пауэрбанк оснащен LED-дисплеем, на котором отображается уровень заряда батареи, а также тремя портами: двумя — USB-C, и одним — USB-A, поддерживающими протоколы быстрой зарядки. Благодаря этому одновременно можно заряжать 3 устройства. Пауэрбанк Ugreen обладает степенью огнеупорности V0, поэтому его можно провозить в самолете. Во время использования прибор защищает устройства от перенапряжения, перегрузки, перезаряда, перегрева и короткого замыкания.