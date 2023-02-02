«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает предзаказ на смартфоны новой флагманской серии Samsung Galaxy S23. Покупателям доступны все модели новой линейки: Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Смартфоны представлены в четырех вариантах памяти от 128 ГБ до 1 ТБ, а также четырех цветах – «черный фантом», бежевый, зеленый и в цвете «лаванда». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Предзаказ флагманов Samsung Galaxy уже доступен как на онлайн-площадках, так и в розничных магазинах двух сетей. Стоимость смартфонов Galaxy S23 начинается от 74 999 руб., Galaxy S23+ от 87 999 руб., Galaxy S23 Ultra – от 109 999 руб. Покупатели, оформившие предзаказ, получат повышенный кешбэк 10% в рамках программ лояльности «М.Видео» и «Эльдорадо». Совершить покупку также возможно по акции «рассрочка».

Все устройства, которые поступят в продажу, будут ввезены в Россию в соответствии с законодательством, иметь сертификаты соответствия и необходимую разрешительную документацию, а также гарантийную поддержку от «М.Видео-Эльдорадо».

Смартфоны Samsung Galaxy S23 получили улучшенную камеру, которая, помимо прочего, позволит снимать видео кинематографического качества даже в условиях слабой освещенности. За расширенные возможности линейки, в том числе впечатляющий игровой потенциал, отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 2.

«М.Видео-Эльдорадо» планируют запустить открытые продажи новинок после первой половины февраля 2023 г.

Спрос на Samsung Galaxy S22

«М.Видео» и «Эльдорадо» начали продажи смартфонов Samsung серии Galaxy S22 в марте 2022 г. На старте продаж интерес к новинкам оказался выше, чем к предыдущей линейке бренда. В 2022 г. в «М.Видео-Эльдорадо», как и в целом на рынке мобильных устройств, самой популярной моделью серии S стал Samsung Galaxy S22 Ultra. Самым популярным выбором комплектации стала версия с 256 ГЮ встроенной памяти.

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По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в целом по итогам 2022 г. бренд Samsung занял третью строчку в штучных продажах смартфонов на российском рынке. Общий объем российского рынка смартфонов в 2022 г. составил около 24 млн проданных смартфонов. Средний чек за 12 месяцев составил около 22,5 тыс. руб., снизившись на 5% по сравнению с результатами 2021 г.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.