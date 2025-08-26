Разделы

Пермяки вошли в топ пользователей программы трейд-ин

МТС зафиксировала рост интереса пользователей к программе трейд-ин в собственной розничной сети среди жителей Пермского края. За январь-август 2025 г. количество купленных смартфонов по программе в Прикамье выросло на 32% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Уральский федеральный округ вошел в топ-3 округов России, где зафиксирован наибольший спрос на программу трейд-ин. Чаще всего пермяки по трейд-ин приобретают смартфоны бренда Samsung — только за май – июль этого 2025 г. на него пришлось 86% всех покупок новых смартфонов.

Из моделей, на которую хотят обменять старый смартфон, у жителей Прикамья лидирует флагман Galaxy S25 Ultra. На втором месте гаджеты Apple (6%), а замыкают тройку желанных смартфонов Honor (3%). Сдают пермяки чаще всего также телефоны корейского бренда (в 54% случаев). Самой распространенной моделью, участвующей в трейд-ин в обмен на скидку на новое устройство, стала Samsung Galaxy S23 Ultra.

Аналитики МТС связывают рост интереса к трейд-ин с увеличением скидок на покупку новых смартфонов. В 2025 г. они выросли на 26% до 20 тыс. руб. в зависимости от бренда и модели гаджета.

«В Пермском крае, как и в целом по стране, мы наблюдаем устойчивый спрос на смартфоны азиатских производителей, при этом Apple уверенно удерживает свою аудиторию. Программа трейд-ин стала для наших клиентов удобным инструментом для регулярного обновления гаджетов. Она позволяет экономить время и средства, а также делает переход на современные устройства максимально простым. Благодаря этому программа с каждым годом становится все более популярной», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

