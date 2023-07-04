Аналитика МТС: Продажи смартфонов в России увеличились впервые с начала 2022 года

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала российский рынок смартфонов. По итогам II квартала 2023 г. было продано 6,6 млн устройств на общую сумму 135,6 млрд рублей, что больше, чем годом ранее в 1,5 раза в штуках и на 32% в деньгах. Таким образом отечественный рынок смартфонов продемонстрировал положительную динамику впервые с I квартала 2022 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По мнению аналитиков МТС, главным фактором, повлиявшим на рост продаж, стала адаптивность российского рынка смартфонов к новым условиям.

«На протяжении прошлого года ритейлеры искали новые логистические цепочки, наблюдался дефицит некоторых моделей смартфонов. Однако довольно в сжатые сроки нам удалось переломить ситуацию и не только восстановить ассортимент, но и значительно расширить его. Сейчас многие новинки появляются в России одновременно со всем миром или даже раньше, например, МТС первым в мире запустил продажи Samsung Galaxy S23. Также на рост интереса российских потребителей к смартфонам повило расширение кредитных инструментов, а также запуск после длительного перерыва многочисленных маркетинговых акций», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Китайские смартфоны продолжают доминировать в России. За последний год их совокупная доля продаж достигла 80% в штуках и 51% в деньгах. Тройку наиболее популярных брендов возглавили китайские производители, которые смогли вытеснить Samsung. Значительный прирост продемонстрировал бренд Tecno, увеличив свою долю в штуках с 4% во II квартале 2022 г. до 12% в 2023 г.

Топ-3 популярных бренда в штуках во II квартала 2023 г.: Xiaomi – 28%; Realme – 14%; Tecno -12%.

Топ-3 популярных бренда в штуках во II квартала 2022 г.: Xiaomi – 35%; Samsung – 18%; Realme – 12,7%.

Аналогичная ситуация наблюдается и в рейтинге популярных моделей. В топ-5 вошли китайские Xiaomi Redmi A1+, Tecno Spark 8C, Xiami Redmi 9A, Realme C55 и Realme C30S. В денежном выражении лидируют различные модели iPhone 14 Pro Max и Pro.

Наиболее высокий интерес покупатели проявляли к смартфонам стоимостью до 10 тыс. руб. Продажи таких устройств увеличились почти в 2,5 раза. Также высокий спрос наблюдался и в премиальном сегменте – продажи смартфонов дороже 80 тыс. руб. выросли в 2,2 раза.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.