Пермяки могут купить Samsung Galaxy S24 в МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о начале продаж смартфонов Samsung Galaxy S24. Смартфоны уже можно купить онлайн и в магазинах МТС. На этапе предзаказа cпрос на новинки оказался в полтора раза выше, чем в 2023 г. на линейку S23. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В МТС доступны все модели и цвета линейки S24. Каждый покупатель получит в подарок беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds FE, а также подписку МТС Premium. Также клиенты могут воспользоваться рассрочкой 0-0-24, и получить при покупке смартфона 2% кешбек. Стоимость начинается от 89990 руб.

«Клиенты МТС встретили новую серию смартфонов Samsung Galaxy S24 очень тепло. В первую очередь высокий спрос связан с новыми функциями, работающими на основе искусственного интеллекта, а также с большой лояльной базой пользователей устройств этого бренда. Лидером в нашей сети стала флагманская модель Ultra – на нее пришлось 51% предзаказов. Далее следует базовая модель (31%) и версия S24+(18%)», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Фото: МТС Пермяки могут купить Samsung Galaxy S24 в МТС

МТС открыла предзаказ на S24 в середине января 2024 г. Почти за месяц количество оформленных заявок на новинки оказалось в полтора раза выше, чем за тот же период на модель Galaxy S23 в 2023 г. Преимущественно клиенты МТС выбирают устройства в конфигурации на 256 ГБ — около 42% предварительных заявок. Наиболее популярные цвета «черный» (47%) и «титан» (27%).

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.