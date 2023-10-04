МТС презентовала в России смартфон Galaxy 23 FE и другие новинки от Samsung

ПАО «МТС», цифровая экосистема, провела презентацию новинок от Samsung в один день с мировой презентацией. Специалисты компании продемонстрировали всем гостям флагманского магазина МТС на Тверской 15 новый смартфон Galaxy 23 FE, планшеты Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+, а также наушники Galaxy Buds FE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За несколько часов до презентации МТС открыла предзаказ на Samsung Galaxy 23 FE, который продлится до 19 октября 2023 г. Для покупателей доступны модели в конфигурации на 8/128 ГБ и 8/256 ГБ стоимостью 64 900 руб. и 69 990 руб. соответственно. Каждый клиент, оформивший предзаказ, получит в подарок «Яндекс.станцию мини».

«МТС традиционно презентует все главные мировые новинки раньше других в стране, поэтому наши клиенты всегда имеют эксклюзивную возможность вживую ознакомиться с самыми громкими премьерами. Продукция Samsung имеет большую лояльную базу пользователей в России, и мы уверены, что модель FE будет пользоваться высоким спросом, как и предыдущие смартфоны, вышедшие этим летом, а именно Z Fold5 и Z Flip5», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Смартфон Galaxy S23 FE

Смартфон дает возможность делать снимки профессионального качества даже ночью – благодаря широкоугольной камере с разрешением 50 МП, а также новой фронтальной камере на 10 МП.

По сравнению с Galaxy S21 FE дисплей новой модели дает более яркую картинку, которую будет хорошо видно даже при дневном свете, благодаря функции Vision Booster.

Технология Ray Tracing (трассировки лучей) делает графику игр более яркой и реалистичной, а увеличенная в 3,9 раза (по сравнению с моделью S21 FE) испарительная камера позволят избежать перегрева во время игр.

Характеристики Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE обладает дизайном флагманской серии S и доступен в четырех оттенках – графитовом, мятном, фиолетовом, бежевом.

Планшет Tab S9 FE I Tab S9 FE+

Благодаря эргономичному формату (S9 FE+ – 12,4 дюйма, S9 FE – 10,9 дюйма) Tab S9 FE I Tab S9 FE+ комфортно использовать для учебы, работы, развлечений и просто на ходу. Устройство является первым в своем классе водонепроницаемым планшетом, защищенным от пыли и влаги по протоколу IP68. Таким образом, Tab S23FE не боится не только сильного дождя, но и погружения в воду на глубину до полутора метров до получаса.

Экран планшета также адаптирован под использование на открытом воздухе. Качество изображения даже в солнечный день остается высоким, при этом дисплей Tab S9 FE является одним из самых безопасных в своем классе, так как способен блокировать 90,1% излучаемого синего света.

Устройство работает до 14 часов автономно и поддерживает быструю зарядку 45 Вт, на полноценную зарядку аккумулятора потребуется около 80 минут.

Характеристики Tab S9 FE I Tab S9 FE+

В комплект поставки Tab S9 FE I Tab S9 FE+ включен новый S Pen с защитой от влаги и пыли в тон устройству.

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Tab S9 FE I Tab S9 FE+ доступен в натуральных оттенках: сером, мятном, цвете серебра и лаванды.

Беспроводные наушники Galaxy Buds FE

Galaxy Buds FE оснащены новым однополосным динамиком. При полном заряде футляра-аккумулятора наушники способны работать до 30 часовю

Лишние шумы больше не станут проблемой ни во время прослушивания музыки, ни при телефонном разговоре, благодаря функциям шумоподавления. Активное шумоподавление в паре с пассивной шумоизоляцией устраняет большинство нежелательных внешних звуков, а технологии помогают улучшить качество передачи речевого сигнала. За передачу голоса отвечают три микрофона на каждом наушнике и ИИ-алгоритмы отделения речи от помех.

Граница между областью сенсорного управления и зоной захвата облегчает управление музыкой и звонками, практически исключая случайные касания. Чтобы активировать режим шумоподавления или напротив – режима звукового фона, достаточно одного длительного касания сенсорной области наушников.

Характеристики Galaxy Buds FE

Наушники имеют физиологичную форму, которая позволяет плотно прилегать и надежно фиксироваться в ушах. Дополнительные ушные держатели упираются в стенку ушного канала, позволяя удерживать наушники даже в условиях активного образа жизни.

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Возможности для бесшовного взаимодействия внутри экосистемы Galaxy обеспечивает функция автоматического переключения. Она позволяет плавно, в пару касаний, переключаться между различными устройствами серии Samsung Galaxy (например, смартфоном, планшетом, а теперь, еще и телевизором Samsung). Функция поиска SmartThings Find – приложение для поиска потерянных Galaxy Buds, которое позволит отслеживать последнее местоположение наушников на карте, даже если они не были подключены к телефону.

Новые Galaxy Buds FE доступны в двух цветах: белом и графитовом.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.