Новосибирцы вошли в пятерку наиболее активных покупателей нового Samsung Galaxy S24

МТС сообщила о начале продаж смартфонов Samsung Galaxy S24. Устройства уже можно купить в магазинах МТС и онлайн. На этапе предзаказа cпрос на новинки оказался в 1,5 раза выше, чем в 2023 г. на линейку S23.

Новосибирск вошёл в топ-5 городов по спросу на S24. Здесь оформили 2,5% предварительных заказов.

В МТС доступны все модели и цвета линейки S24. При покупке каждый новосибирец получит в подарок беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds FE и подписку «МТС Premium», куда входит защита от спам-звонков и подписки на сервисы с любимыми фильмами, музыкой и книгами. Также клиенты могут воспользоваться рассрочкой 0-0-24, и получить при покупке смартфона кешбек 2%.

Стоимость новинок в МТС: S24 8+128GB — 89990 руб.; S24 8+256GB — 97990 руб.; S24+ 12+256GB — 111990 руб.; S24+ 12+512GB — 124990 руб.; S24 Ultra 12+256GB — 146990 руб.;

S24 Ultra 12+512GB — 159990 руб.; S24 Ultra 12+1TB — 189990 руб..

«Многие наши клиенты ждут этот смартфон. S24 отличает Gorilla Glass и титановый корпус, поэтому сейчас это устройство, пожалуй, самое прочное среди подобных. Благодаря прекрасной матрице, топовому корпусу и искусственному интеллекту Galaxy AI новинка оставляет позади своих конкурентов и даёт потрясающие возможности для наших абонентов. На этом смартфоне вы точно увидите все прелести работы наших цифровых сервисов», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

МТС открыла предзаказ на S24 в середине января. Почти за месяц на новинки оформили в 1,5 раза больше заявок, чем за тот же период на предыдущую модель Galaxy S23 в прошлом году. 42% клиентов МТС выбирают смартфоны на 256 ГБ. Наиболее популярные цвета «чёрный» (47%) и «титан» (27%).