Падение цен на память не остановить. Пользователям радость, производители готовятся к худшему

В мире продолжается стремительное удешевление модулей флеш- и оперативной памяти. Эксперты полагают, что это продлится, по меньшей мере, до середины 2023 г. Связано это с ситуацией в мире и падением спроса. Производители теряют деньги, и в конечном итоге в выигрыше только пользователи – конечная стоимость модулей памяти и устройств на их основе снижается.

Память не в цене

Цены на модули оперативной памяти DRAM и флеш-памяти NAND продолжат падать на протяжении длительного периода времени, считают эксперты аналитической компании TrendForce. По их прогнозам, удешевление памяти, начавшееся во второй половине 2021 г. и растянувшееся на весь 2022 г., продлится еще как минимум до лета 2023 г.

В TrendForce полагают, что в I квартале 2023 г. цены на память DRAM упадут на 20% год к году. Во II квартале снижение стоимости оперативной памяти замедлится до 11%.

Флеш-память тоже будет становиться доступнее, но не такими темпами. Лишь на 10% год к году в I квартале 2023 г. и на 3% во II квартале 2023 г.

Фото: Фотобанк PxHere Всего лишь менее трех лет назад память, ОЗУ и ROM, была в жутком дефиците. Теперь же она почти никому не нужна, и склады с ней заполнены до отказа

Для сравнения, в последней четверти 2022 г. цены на память DRAM и NAND упали на 23% и 28% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Без COVID память не нужна

Наиболее выгодным для производителей памяти за последнее время оказались 2020 и 2021 гг. Причина проста – пандемия коронавируса, открывшая всему миру преимущества удаленной работы.

Но для обустройства рабочего кабинета дома или где бы то ни было, но не в офисе компании требуется много «железа» с оперативной и флеш-памятью внутри. Это в первую очередь ПК или ноутбук, а также всевозможная оргтехника, современные модели которой тоже не обходятся без модулей памяти.

Именно во время пандемии коронавируса цены на память достигли своего пика. Снижаться они начали ближе к концу 2021 г., когда необходимость в удаленной работе для многих жителей планеты отпала.

События второй половины февраля 2022 г., как и их последствия, нанесли ощутимый удар по этому рынку, утверждают аналитики TrendForce. Новые ковидные ограничения в Китае усугубили ситуацию.

Что поменялось

Резко изменившаяся после 24 февраля 2022 г. геополитическая ситуация со скоростью молнии негативно повлияла на мировую экономику. Цены на все категории товаров устремились вверх, постоянно соревнуясь по темпам роста с глобальной инфляцией.

Потребители отреагировали на происходящее столь же стремительно. Продажи смартфонов, оргтехники, компьютеров, серверов и прочих устройств, в которых используются флеш- и оперативная память, обвалились по всему миру.

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Поставщики техники оперативно сократили заказы комплектующих, в том числе NAND и DRAM, чтобы не столкнуться с перенасыщением складов. В результате производители памяти стали отгружать ее в меньших объемах и были вынуждены начать дополнительно демпинговать на фоне снижения спроса. То же делают и вендоры готовых устройств, чтобы заинтересовать потребителей.

Бизнес страдает

Производители памяти – это крупные корпорации с мировым именем. В числе лидеров рынка – корейские Samsung и SK Hynix, и дела у них идут не лучшим образом.

Samsung, например, ранее сообщала о прогнозах по падению операционной прибыли за IV квартал 2022 г. на 69% год к году.

Что до SK Hynix, то аналитики FactSet не сомневаются, что в ее отчете за IV квартал 2022 г. будет присутствовать словосочетание «чистый убыток». По их оценкам, он может достичь $661 млн.

Рынок все решит

Эксперты TrendForce пока не делают прогнозы на вторую половину 2023 г. относительно мировых цен на память. Как пишет портал TechSpot, сроки их падения зависят, в основном, от темпов роста потребительских расходов. Но в настоящее время для многих новый смартфон или ноутбук в настоящее время является далеко не самым приоритетным приобретением.

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Конкретно у Samsung ситуация может измениться к лучшему в ближайшие недели. 1 февраля 2023 г. она проведет показ своих новых флагманских смартфонов линейки Galaxy S23, внутри которых будет стоять память ее же производства. Если потребители будут заинтересованы в приобретении этих мобильников, то отгрузки памяти у корейского вендора возрастут.

Однако нельзя сказать, что вероятность подобного исхода очень уж высока. Согласно имеющейся в свободном доступе в Сети информации, грандиозных отличий Galaxy S23 от прошлогодней серии Galaxy S22, особенно в плане дизайна, ждать не стоит. Кроме того, это топовые модели, цены на которые устраивают далеко не всех потенциальных покупателей.

Apple потенциально может помочь поднять продажи памяти лишь в сентябре 2023 г., когда она покажет смартфоны семейства iPhone 15. Нынешнее поколение в лице iPhone 14 и 14 Plus рекордными продажами похвастаться не может.